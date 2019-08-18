طرق للتخلص من الدهون في الجزء الأكثر امتلاء من الجسم

طرق التخسيس تقضي بالحرص على حسن اختيار أنواع الأطعمة المُتناولة. حدد العلم 6 أنواع من السمنة الناجمة عن عوامل مختلفة. اكتشفي إلى أي فئة تنتمين وكيفية حل المشكلة وطرق التخسيس المناسبة.



1-تراكم الدهون في الجزء العلوي من الجسم: السمنة الناجمة عن الغذاء



هذا النوع هو الأكثر شيوعاً في العالم. فالسمنة تحدث نتيجة تناول الطعام والسكريات بشكل مفرط. من أجل حل هذه المشكلة، قومي بتغييرات في نظامك الغذائي وقلّلي كمية الطعام وتوقفي عن السكريات ومارسي الرياضة لمدة 30 دقيقة في اليوم على الأقل.

2-تراكم الدهون في محيط البطن: السمنة الناجمة عن المعدة العصبية



ينتج هذا النوع من السمنة عن التوتر والشدة والقلق والاكتئاب. فالاشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض يزيدون استهلاكهم من الحلويات. أفضل شيء يمكنك فعله هو الحد من التوتر والسيطرة عليه والتخلص منه بالنشاط الرياضي.

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3- تراكم الدهون في منطقة الأرداف: سمنة الغلوتين



هذا النوع من السمنة أكثر شيوعاً لدى النساء اللواتي يمررن بمرحلة انقطاع الطمث واللواتي يعانين من اضطراب هرموني. أهم شيء هنا هو الابتعاد عن الجلوس لفترات طويلة والاقلاع عن التدخين والكحول. مارسي الرياضة مع رفع الأثقال.

4-تراكم الدهون على البطن: السمنة الناجمة عن التمثيل الغذائي



الأشخاص الذين يعانون من انتفاخ المعدة مثل البالون تتراكم لديهم الدهون في هذا الجزء من الجسم. والأشخاص الأكثر تأثراً هم أولئك الذين يتناولون الكحول والذين لديهم مشاكل نفسية أو مشاكل في التنفس.

5-تراكم الدهون على كامل الساقين: السمنة الناجمة عن الدورة الدموية الوريدية



هذه السمنة في المقام الأول وراثية. وتحدث أثناء الحمل ولدى الأشخاص الذين يعانون من تورم الساقين. الحل هو التمارين الرياضية مثل الجري وتسلق السلالم.

6-تراكم الدهون على البطن والظهر: السمنة الناجمة عن الخمول



يؤثر هذا النوع من السمنة على أجزاء الجسم التي كانت نشطة في الماضي. الحل للتخلص من هذه الرواسب الدهنية هي عدم البقاء لفترات طويلة دون طعام، لأن الجسم قد يسرع عملية التمثيل الغذائي ويحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع.

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