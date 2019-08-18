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دلع جسمك..التين هيقوى عظمك ويعالج الأكزيما ومشاكل البشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التين محبوب الجميع  بسبب نكهته اللطيفة واستخداماته المتعددة وهو قليل السعرات الحرارية ولا يحتوي على دهون، ، ويعد بديلاً رائعًا للوجبات الخفيفة غير الصحية ، وأظهرت الدراسات الحديثة أن للتين فوائد صحية هامة لعلاج مجموعة من الأمراض أشهرها  الأكزيما.

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ووفقا لموقع " healthline" فإن التين غنى بالألياف التى تساعد الألياف على تخفيف الإمساك والشعور بالشبع  بالإضافة إلى  خفض الكوليسترول في الدم والتحكم في مستويات السكر في الدم.

كما يعد التين مصدرًا جيدًا للكالسيوم ، والذي يمكن أن يمنع الإصابة بهشاشة العظام بالإضافة إلى المشكلات الصحية الأخرى، فلن تجد مصدر أفضل للكالسيوم من التين.

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ووفقا لدراسة حديثة   فإن التين المجفف يحتوي على مضادات أكسدة عالية الجودة والتى تقلل من الجذور الحرة المدمرة للخلايا في الجسم،و يوصي خبراء التغذية بزيادة تناول مضادات الأكسدة عن طريق تناول المزيد من الفواكه والخضروات مثل التين.

والتين هو واحد من أغنى المصادر النباتية لمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ،فيتامين سي،فيتامين ك، فيتامينات ب، بوتاسيوم، المغنيسيوم، زنك،نحاس، حديد.

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تشير بعض الأدلة أيضًا إلى أن أوراق شجرة التين يمكن أن تساعد في تنظيم أعراض مرض السكري. أظهرت دراسة أن اللبان المستخلص من أوراق التين يحسِّن حساسية الأنسولين وله خصائص مضادة لمرض السكر.

في بعض تقاليد الطب الشعبي، يتم استخدام التين لعلاج مجموعة متنوعة من مشاكل البشرة مثل الأكزيما والبهاق والصدفية.

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