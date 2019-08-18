شكرا لقرائتكم خبر عن متقولش تخنت...اعرف الأسباب المختلفة لانتفاخ الوجه المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتفاخ الوجه المفاجئ من الحالات الطارئة التى يتعرض لها البعض وقد يعتقدون أن ذلك نتيجة زيادة الوزن، ولكن هناك العديد من الأسباب والعوامل التى تؤدى لتورم الوجه وحسب ما ذكره موقع healthline فهى:

1:قد يكون تورم الوجه المفاجئ بسبب التهاب الجيوب الأنفية مما يصاحب تورم الوجه الصداع المزمن وألم شديد فى الجسم وعدم القدرة على التركيز.

2:وجود خلل فى الهرمونات يسبب تورم الوجه واجزاء مختلفة فى الجسم وخصوصا أثناء فترة الدورة الشهرية أو الحمل.



تورم الوجه

3:قد يكون التورم ناتج عن رد فعل تحسسى سواء الغبار او الحيوانات وانتشار الجراثيم والفيروسات فى الجو، وقد يكون ناتج عن تناول بعض الأطعمة ومنها البيض والسمك.

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4:مشاكل الغدة الدرقية سواء قصور الغدة أو نشاطها يسببان تورم وانتفاخ فى الوجه والشعور الدائم بالتعب والإرهاق.

5:اضطرابات النوم والإجهاد الشديد فى الجسم يسببان تورم الوجه وانتفاخه.

6:قد تسبب التهابات العين تورم فى الوجه والجفن، ويكون لك نتيجة التعرض للمواد الكيميائية وتلوثات الهواء.

7: الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب انتفاخ الوجه وتورمه، لذلك ينصح بعدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب.