فيديوجراف.. انقلاب موسم ريال مدريد رأسا على عقِب قبل بدايته‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني ريال مدريد على كافة الأصعدة هذا الصيف، وذلك قبل افتتاح مشواره في الموسم الجديد، إذ سيواجه سيلتا فيجو، السبت، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني.

الفريق الملكي تعرض لضربات عديدة طوال فترة الإعداد، آخرها تعرض الوافد الجديد، إيدين هازارد، لإصابة ستمنعه من المشاركة في المباراة الأولى للميرينجي هذا الموسم.

الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بل هناك تضارب أيضا في تصريحات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بشأن الثنائي جاريث بيل وجيمس رودريجيز، بالإضافة لعدم تحرك النادي لتلبية طلبه بالتعاقد مع بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي كيفية انقلاب موسم الريال رأسا على عقب قبل بدايته.