تقرير.. لوكيباكيو جلاد بايرن ميونيخ يعادل رقم كريستيانو رونالدو

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هيرتا برلين ضد بايرن ميونيخ
أفسد هيرتا برلين افتتاحية الدوري الألماني على بايرن ميونيخ حامل اللقب، بعدما فرض عليه التعادل بنتيجة 2-2، الجمعة، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.
وفشل الفريق البافاري في الفوز بأول مواجهة له في افتتاح البوندسليجا، وذلك لأول مرة منذ عام 2011.
واستطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم "البافاري" أن يفتتح أهداف الدوري الألماني للموسم الخامس توالياً، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل باسم الثنائي ستيفان كيسلينج وكلاس يان هونتيلار بتسجيل الهدف الافتتاحي في 4 مواسم متتالية.
أما البلجيكي دودي لوكيباكيو مهاجم هيرتا برلين، فقد سجل خامس أهدافه في شباك البايرن خلال 3 مباريات فقط خاضها ضد الفريق البافاري في البوندسليجا.
كما نجح لوكيباكيو في التساوي مع الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والسويدي ماركوس روزينبيرج، بوصوله إلى هدفه الرابع على ملعب "أليانز أرينا" أمام الفريق البافاري.
ولجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء للفريق البافاري، وهي الحالة الأولى في المسابقة هذا الموسم؛ حيث أسفرت عن تسجيل ليفاندوفسكي هدفاً منها، ليعادل النتيجة لصالح أصحاب الأرض.
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