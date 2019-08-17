خليك شباب على طول.. وحافظ على صحتك الجنسية بـ6 نصائح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى السن نتعرض لمشاكل صحية عديدة نتيجة التغيرات التى تحدث للجسم، ومع الوقت يتعرض الرجال لضعف القدرة الجنسية، ما يؤثر على حالتهم النفسية، لذلك يقدم ”الخليج 365” نصائح للحفاظ على الصحة الجنسية مع التقدم فى العمر وفقا لما ذكره موقع brunet وهى:

الرجل 1: ينصح بالاهتمام بالوزن الصحى وتجنب السمنة والحفاظ على رشاقة الجسم. 2: اتباع نظام غذائى صحى خالى من الدهون والمقليات، والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الطازجة. Advertisements 3: تجنب التدخين والمشروبات الكحولية، حيث إنها تؤثر على الحالة الجنسية وتسبب العجز الجنسى. 4: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا، حيث إنها تعزز صحة العضلات والمفاصل وتعزز الحالة الجنسية عند الرجال. 5: الابتعاد عن الضغط النفسى والعصبى، لأن الحالة النفسية تؤثر على الصحة الجنسية عند الرجال وتقلل الرغبة الجنسية تسبب ضعف الانتصاب. 6: عمل الفحوصات الدورية على صحة الجسم والاهتمام بضبط مستوى السكر والضغط، وإذا كنت مريض سكر أو ضغط ينصح بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة منعا لحدوث أى مشاكل.

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