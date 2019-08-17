صحة ورشاقة

دراسة: فيتامين د ينظم تدفق الدم إلى القلب ليستعيد وظيفته الطبيعية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فيتامين د ينظم تدفق الدم إلى القلب ليستعيد وظيفته الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن التعرض للشمس يحمى صحة القلب لأن الجسم يحصل على ما يكفيه من فيتامين د.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MEdicalNEwsToday"، أوضح الباحثون من جامهة أوهايو أن فيتامين D3 الذى يفرزه الجسم بشكل طبيعى عندما يتعرض الجلد للشمس يمكن أن يصحح بشكل كبير الأضرار التى لحقت بنظام القلب والأوعية الدموية الناجمة عن عدة أمراض، بما فى ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكرى وتصلب الشرايين.

7305cd1e1d.jpg

Advertisements

وأشار الباحثون إلى أن فيتامين D3 يرتبط عادة مع العظام، لكن فى السنوات الأخيرة، العديد من المرضى الذين يعانون من أزمة قلبية يعانون من نقص فيتامين D3، وهذا لا يعنى أن نقصه يسبب النوبة القلبية، لكنه يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

2f1ab2ef68.jpg

ووجد الباحثون أن فيتامين D3 هو محفزا قويا لأكسيد النيتريك (نو)، الذى يعمل على تنظيم تدفق الدم والوقاية من تكوين الجلطات فى القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، فيتامين D3 يخفض مستوى الأكسدة فى نظام القلب والأوعية الدموية، فى حين يقلل أيضا من خطر الإصابة بأزمة قلبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: فيتامين د ينظم تدفق الدم إلى القلب ليستعيد وظيفته الطبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا