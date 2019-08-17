الكشف عن تفاصيل انتقال كوتينيو إلى بايرن ميونيخ

بات البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، على مشارف إتمام انتقاله إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني خلال الساعات المقبلة، بعد توصل الناديين لاتفاق مبدئي على الصفقة.

وأعلن الناديان توصلهما لاتفاق مبدئي على انضمام اللاعب الدولي البرازيلي للبايرن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وضع بند خيار الشراء في العقد المبرم بينهما.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن التفاصيل المادية للصفقة، إذ أفادت باتفاق البايرن على استعارة كوتينيو بمقابل مادي يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو.

كما ينص الاتفاق على شراء غير إلزامي، لكن النادي الألماني سيضطر لدفع 120 مليون يورو حال أراد تفعيله خلال فترة الإعارة.

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ولن يكون بايرن ميونيخ مضطرا لشراء كوتينيو فور انتهاء الإعارة، حال فشله في التوهج مع الفريق حتى نهاية الموسم.

من جانبه، قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي "أود أن أشكر نادي برشلونة، لا تزال بعض التفاصيل تحتاج إلى وقت قليل للإعلان عنها، لكننا سعداء للغاية لأننا سنحصل على هذا اللاعب الرائع".

وأعرب الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب الفريق، عن سعادته البالغة بالتعاقد مع كوتينيو، مؤكداً أنه لاعب مميز وسيحدث الفارق في الدوري الألماني.

وارتبط كوتينيو في الصيف الحالي بالرحيل إلى عدة أندية أوروبية، أبرزها الثنائي الإنجليزي توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم كوتينيو لصفوف برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي مقابل 160 مليون يورو قادماً من ليفربول الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين شارك في 76 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 21 هدفاً وصنع 11.