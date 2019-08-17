شكرا لقرائتكم خبر عن الكساح يهاجم هؤلاء الأطفال والان مع التفاصيل

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن خطر الإصابة بالكساح يرتفع لدى الأطفال المصابين ببعض الأمراض المزمنة مثل التهاب الأمعاء المزمن وأمراض الكلى والكبد المزمنة، كما أن بعض الأدوية ترفع خطر الإصابة بهذا المرض مثل أدوية الصرع وأدوية الكورتيزون.

وأوضحت الرابطة أن هذه العوامل تتسبب في نقص فيتامين D بالجسم، وهو الفيتامين الذي يحتاجه إليه الجسم لامتصاص الكالسيوم المهم لصحة العظام. ويمكن التحقق من نقص فيتامين D من خلال إجراء فحص للدم.

ولتجنب نقص فيتامين D وخطر الإصابة بالكساح ينبغي أن يتعرض الطفل لأشعة الشمس، التي تساعد الجسم على إنتاج فيتامين D، كما يمكن إمداد الجسم بالفيتامين من خلال تناول الأغذية المحتوية عليه مثل البيض ومنتجات الألبان والسلمون.

جدير بالذكر أن الكساح أو لين العظام في الأطفال هو مرض يصيب الأطفال نتيجة خلل في ترسيب معادن العظام كالكالسيوم والفوسفور أثناء مرحلة النمو، وبالتالي تصبح العظام هشة وسهلة الكسر وذات انحناءات وتشوهات شكلية.