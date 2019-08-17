اكتشاف جديد.. ألياف الكربون تعالج القلوب التالفة

توصّل فريق بحثي من معهد تكساس للقلب بأمريكا إلى فاعلية الألياف المرنة المصنوعة من أنابيب الكربون النانوية في سدّ أنسجة عضلة القلب التالفة، وتقديم التوصيل الكهربائي اللازم بغية الحفاظ على النبض.

ويعدّ ضعف التوصيل الكهربائي في عضلة القلب، السبب الرئيسي وراء عدم انتظام النبض، إذ تجمع ألياف الأنابيب النانوية الكربونية (CNTfs) بين الخصائص الميكانيكية للمواد الخيطية وخاصية إيصال الكهرباء، ما يشكل حلاً ملائماً للمشكلة المذكورة.

ونُشِرت الدراسة في العدد الأخير من دورية شهرية متخصصة في كهرباء القلب بعنوان "Arrhythmia and Electrophysiology".

وتتمثّل أبرز مزايا أنابيب الكربون في التوصيل الحراري والكهربائي، فضلاً عن الجمع بين الصلابة والقوة وخفة الوزن والمرونة، مقارنةً بغيرها من المواد.

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وتمكّن مختبر الدكتور ماتيو باسكالي من جامعة رايس الأمريكية، عام 2013، من إنتاج ألياف موصلة للكهرباء من تلك المادة، وكانت تشبه الخيوط وبحجم ربع عرض الشعر البشري.

كما بدأت تظهر كثير من التطبيقات لتلك الألياف، ومنها استخدامها بهدف علاج ضعف التوصيل الكهربائي إلى عضلة القلب.

وأُجرِيت دراسة هذه الألياف على الأغنام ثم فئران التجارب، وأظهرت نتائج إيجابية في استعادة التوصيل الكهربائي خلال الاختبارات التي استمرت مدة شهر، فقد لاحظ الباحثون أنها أدّت الغرض من استعمالها مع أو دون جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وتمهّد النتائج الإيجابية الطريق أمام استخدام تلك الألياف في التجارب السريرية، ثم استعمالها علاجاً لأمراض القلب باعتبارها أول أسباب الوفاة المفاجئة في العالم، وفق ما أكده الدكتور مهدي رضوي، الباحث الرئيسي ضمن الدراسة، في تقرير نشره الخميس، موقع جامعة باريس.

وأوضح أنه لا توجد تقنية تعالج هذه المشكلة نهائياً، إذ يتم اللجوء إلى الأدوية كحلّ وقائي، ولذلك فإن نجاح التقنية الجديدة في التجارب السريرية، سيُحدِث ثورة في علاج اضطرابات القلب الكهربائية.

وقال رضوي: "تبقى أمور كثيرة ينبغي التحقّق منها قبل التحرك نحو الاختبارات السريرية، ومنها قوة الألياف ومرونتها بما يكفي لخدمة القلب النابض باستمرار على المدى الطويل، كما يتعين أيضاً تحديد طول الألياف وكمية الكهرباء التي يحتاج إليها المريض".