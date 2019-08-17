كلاب مدربة تكتشف بكتيريا التهابات الرئة

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حازم بدرالسبت 2019/8/17 09:49 م بتوقيت أبوظبي
الكلاب خلال تجربتها في اكتشاف البكتيريا
نجح باحثون بريطانيون في تدريب الكلاب البوليسية على اكتشاف تركيزات منخفضة للغاية من البكتيريا المسببة لالتهابات الرئة لدى مرضى التليّف الكيسي.
وخلال دراسة أجرتها كلية "إمبيريال كوليدج لندن"، وجد الباحثون أن كلاب الكشف الطبي المدربة خصيصاً، كانت قادرة على اكتشاف تركيزات منخفضة للغاية من بكتيريا الزائفة الزنجارية "(Pseudomonas aeruginosa (Pa"، وهي السبب الأكثر شيوعاً لعدوى الرئة لدى الأشخاص المصابين بمرض التليّف الكيسي.
وأظهرت النتائج التي نُشِرت يوم 15 أغسطس/آب في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي، أن الكلاب قادرة على التفريق بين البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى من رائحتها.
وخلال التجارب التي أُجرِيت على عينات من البكتيريا المسببة لالتهاب الرئة مقابل غيرها، سجلت الكلاب حساسية معدلها 94.2٪، وكانت قادرة على اكتشاف عينات مخففة بشدة من البكتيريا، وكذلك عينات تم فيها خلط البكتيريا مع سائر مسببات الأمراض.
وقال جين ديفيس، من المعهد الوطني للقلب والرئة في "إمبريال كوليدج بلندن": "هذا تطور مثير حقاً، لقد أثبتت التكنولوجيا المتقدمة للكشف عن العدوى نجاح استخدام الكلاب كأساس في اختبار عينات المرضى مباشرةً".
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