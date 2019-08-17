هتحافظ على قلبك وتقوى عضلاتك.. اعرف فوائد شوربة الكوارع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوربة الكوارع من أشهر الاكلات الشعبية التى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقها المختلف فضلا عن ذلك تحتوى شوربة الكوارع على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض. وحسب ما ذكره موقع healthy فأن فوائد شوربة الكوارع هى:

شوربة الكوارع 1: تحتوى شوربة الكوارع على العديد من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة المفاصل والعضلات وعلاج خشونة الركبة والغضاريف. 2:تناول شوربة الكوارع بانتظام يحد من خطر الاصابة بالشيخوخة المبكرة وظهور علامات التجاعيد فى البشرة. Advertisements 3:تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتحميه من الجلطات والأزمات التى يتعرض لها. 4:تناول شوربة الكوارع يعمل على ضبط مستوى الضغط وحمايته من الارتفاع المفاجئ. 5:تحتوى شوربة الكوارع على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية. 6:تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحسن حركة الامعاء والمعدة وتحميها من الاضطرابات. 7:تحتوى شوربة الكوارع على العديد من الفيتامينات التى تساعد على تعديل المزاج والوقاية من الاكتئاب والتوتر والضغط العصبى.

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