شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل:"الكيمتشى" طبق شعبى كورى يستخدم كعلاج فعال للصلع عند الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة أن هناك أكله شعبيه تنتمى إلى دوله كوريا الجنوبية تسمى "الكيمتشي الحار يمكن أن كون علاجًا فعالا للصلع من خلال منع تساقط الشعر وزيادة كثافة الموجود منه

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية يتكون هذا الطبق من الملفوف المخمر والبصل والثوم وصلصة السمك والتوابل ومن المعروف أنها تساعد في الحفاظ على أمعاء صحية ، ولكن الآن وجد العلماء أنه يمكن استخدام الكيمتشي لعلاج الصلع.



الكيمتشى

ويحظى الطبق الكوري من الملفوف المخمر والبصل والثوم وصلصة السمك والتوابل بشعبية كبيرة لدى المستهلكين المهتمين بالصحة والمعروف بصفاته الحيوية،وجاءت الأبحاث لتؤكد أن "الكيمتشي" الذي يباع في كوريا الجنوبية يساعد على تكثيف الشعر الموجود ونمو شعيرات جديدة خلال أسابيع.

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الكيمتشى الكورى

وأجرى الباحثون في جامعة دانكوك دراسة على 23 رجلاً ، بعضهم في المراحل المبكرة من تساقط الشعر والبعض الآخر يعانى من وجود شعر رقيق فى مقدمة رأسه ، وقيل لهم تناول الكيمتشي قبل الإفطار وفي وقت النوم، بعد شهر ارتفع متوسط ​​عدد الشعرات من حوالي 85 سم مربع من فروة الرأس إلى 90 ثم 92 بعد أربعة أشهر من تناول الكيمتشى.

ويتكون الطبق من الملفوف المخمر والبصل والثوم وصلصة السمك والتوابل ، وقد تم تناوله في شكل مشروب من قبل المشاركين في الدراسة قبل الإفطار وعند النوم.