ساني يخالف تقاليد مانشستر سيتي ويتبع خطى لاعبي البايرن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خالف الألماني ليروي ساني تقاليد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في السنوات الأخيرة، بعدما قرر الخضوع لعملية جراحية في النمسا، بدلا من مدينة برشلونة الإسبانية.

واعتاد سيتي التعاون مع رامون كوجات، أحد الأطباء المعروفين في إقليم كتالونيا، والذي عالج ثنائي الفريق بينجامين ميندي وإلكاي جوندوجان في وقت سابق.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن ساني فضل اختيار كريستيان فينك، الذي يتعاون معه نادي بايرن ميونيخ ونجوم الكرة الألمانية في الآونة الأخيرة.

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وأشار المصدر إلى عدم معارضة مسؤولي السيتي قرار اللاعب الدولي الألماني، مؤكدين أنه قرار شخصي، وهو ما لا يشكل أي أزمة داخل النادي.

وجاء هذا القرار من ساني في ظل الأنباء التي أفادت مؤخرا بقرب انتقاله إلى بايرن ميونيخ، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، لتتعطل الصفقة.

يذكر أن البايرن على مشارف الإعلان عن صفقة جديدة، لتعويض فشله في ضم ساني، بعدما أعلن توصله لاتفاق مع برشلونة على ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو.