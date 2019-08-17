313 حاجا يقلعون عن التدخين بمساعدة "كفى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقلع 313 حاجاً من مختلف دول العالم عن التدخين، خلال زيارتهم عيادات جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين منذ انطلاق موسم الحج الجاري.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن داوود الفايز، أن الحجاج المقلعين عن التدخين جرى علاجهم في عيادات "كفى" بمشعر منى، وهم ثمرة مشروع "معا ليكون الحرم بيئة نقية"، بإشراف اللجنة الرئيسية للتوعية بأضرار التدخين بإمارة مكة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأفاد الفايز بأن النتائج جاءت مميزة لهذا الموسم، حيث استفاد منه ما يقارب 113 ألف حاج بساحات الحرم والمشاعر المقدسة، عبر العيادات الثابتة والمتنقلة وفريق كفى التوعوي الذي كان يوزع كروت العلاج والسواك كهدية بديلة عن السجائر التي تم إطفاؤها بعد نصح ضيوف الرحمن، والتي بلغ تعدادها 11480 سيجارة.

وذكر الفايز أن المشروع يقام في عامه الرابع على التوالي، ويوعي ضيوف الرحمن بأضرار التدخين، موفرا لهم فرصة الإقلاع عنه في مثل هذه المواسم الإيمانية، موضحا أن المشروع يتكون من مرحلتين، الأولى بجوار ساحات الحرم والثانية بمشعر منى، بمعرض توعوي، وعيادة علاجية لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر أجهزة حديثة وأدوية خاصة.