عصير الرمان علاج فعال لالتهاب المسالك البولية

يؤدي التهاب المسالك البولية، إلى ألم شديد ومزعج، والإحساس بالحرقة عند التبول، والرائحة الكريهة، والحاجة للتبول المتكرر، ويمكن أن يؤدي إلى مصاعفات أخرى، مثل التهاب الكليتين.

وعلى الرغم من أن الأدوية الطبية مهمة لعلاج التهاب المسالك البولية، إلا أن الخبراء ينصحون بشرب عصير الرمان يومياً، للتخلص من هذه التجربة المزعجة.

ويتميز عصير الرمان بفوائدة الصحية الكثيرة بسبب احتوائه على جميع أنواع مضادات الأكسدة وفيتامين C. وتعمل مضادات الأكسدة على منع البكتريا من الالتصاق بجدران المثانة، بينما يساعد فيتامين C في تعزيز الجهاز المناعي ومكافحة الالتهابات.

Advertisements

وبحسب مجلة الصحة الأمريكية، فإن عصير الرمان قد يحمي من بعض أنواع السرطان، ويبعد خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يوصي الخبراء بتناول الكثير من السوائل التي تعمل على تخفيف كثافة البول، والتقليل من الإحساس بالحرقة عند التبول، إضافة إلى أنه يخرج البكتريا من الجهاز البولي.

يذكر بأن هنالك علاجات طبيعية أخرى تساعد في التخلص من التهاب المسالك البولية، تشمل عصير التوت البري، والثمار الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والكريب فروت والكيوي، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا. قد يهمك ايضاً: أسامة السيد يقدم اللحم البقري مع عصير الرمان وخل البسمك لشهر رمضان فوائد عصير الرمان