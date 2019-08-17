٨ أسباب وراء رفض زوجك للعلاقة الجنسية وطريقة التعامل معه

العلاقة الجنسية بين الزوجين تتعرض للكثير من التغيرات والتي ربما تضع الطرفين أو أحدهما في حيرة شديدة. ومن ضمن هذه التغيرات هي رفض الزوج للعلاقة الحميمة. هذا الأمر تعاني منه الكثير من النساء، إلا أنهن يخجلن من الحديث مع أزواجهن حوله. لذلك من الطبيعي أن يكون السؤال الأكثر بحثاً عن إجابة هو ما هي أسباب رفض الزوج للعلاقة الجنسية؟

دعيني أخبرك أن عدم إقبال الرجل على العلاقة الحميمة مع زوجته يكون لأسباب عديدة. وربما تكوني مسئولة عن بعضها ويكون هو مسئول عن البعض الآخر. لذلك سنحاول اليوم عرض بعض من أسباب الرفض الجنسي مع مساعدتك في طريقة التعامل معها.

ما هي أسباب رفض الزوج للعلاقة الجنسية مع زوجته؟

١- الملل في العلاقة الجنسية

تحدثنا كثيراً عما يسبب الشعور بالملل والروتين في العلاقة بين الزوجين. فمن ضمن نتائجه هو رفض الزوج للعلاقة الجنسية. الأمر هنا لا يتوقف عليكِ فقط، ولكن على الطرفين. فتكرار نفس الأمور بذات التفاصيل أثناء العلاقة يجعل هناك شعوراً بالملل وربما يصيبك أنتِ أيضاً.٢- الاكتئاب والضغط العصبي



نعم من أهم الأسباب وراء الرفض الجنسي لدى الرجل هو إصابته بأي من درجات الاكتئاب. فمن الممكن أن يكون مصاباً به دون أن يدرك ذلك وهو حال غالبية المرضى. وليس الاكتئاب فقط، فمن الممكن أن يعاني من ضغط عصبي أو توتر نتيجة لضغوط العمل والحياة اليومية وهذا أمر يمكنك اكتشافه بسهولة.

٣- انعدام الثقة بالنفس وراء الرفض الجنسي



لست وحدك فقط التي تعانين أحياناً من انعدام الثقة بالنفس، فالرجال أيضاً يشعرون بذلك في بعض الأوقات. لذلك من الممكن أن يكون زوجك يشعر بانعدام الثقة بالنفس وهو ما يخلف لديه شعور بأنه لن ينجح في إسعادك خلال العلاقة الجنسية.

٤- عدم الشعور بانجذابك لههل تعلمين أن الرجال أيضاً تحب الشعور بأنها مرغوب بها؟ فهذا ما تحدثنا عنه في السابق بأن هناك أمور يريدها الرجل ولكن لا يخبرك بها. فمن الممكن أن يكون سبب هذا الرفض الجنسي هو شعوره الدائم بأنك لا تنجذبين له.

٥- الخلافات الزوجية وراء عدم إقبال الرجل على العلاقة الحميمة



إن كانت هناك الكثير من الخلافات الزوجية بينكما، فهذا سبب قوي لعدم إقبال زوجك على العلاقة الحميمة. خاصة إن صدر بعض الكلام الجارح منك له.

٦- انشغالك عن زوجكإن كنت زوجة وأم وامرأة عاملة فهذا يعني بالتأكيد أنك تبذلين مجهوداً كبيراً وتتعرضين لضغط عصبي طول الوقت. وبالتالي هذا ما يجعلك تنشغلين عن زوجك ولا تهتمي به مثل السابق. ولكن دعيني أخبرك أن بعض الرجال لا تستطيع استيعاب ذلك، وهو ما يجعله يرفض العلاقة الجنسية كنوع من التعبير عن غضبه.

٧- إهمالك لذاتك



قد يكون السبب وراء الرفض الجنسي من قبل زوجك هو إهمالك لذاتك. ربما أصبحتِ تهملين نفسك، ولا تمنحيها نفس القدر من الاهتمام الذي كنت تمنحينه لها في السابق نظراً لضغوط الحياة وانشغالك الدائم.

٨- الخيانة الزوجية

في بعض الأحيان تكون الخيانة الزوجية هي السبب وراء انصراف الزوج عن العلاقة الجنسية مع زوجته. فربما أصبحت بحياته امرأة أخرى وهو ما يجعله لا يهتم بك مثل السابق.كيف تتعاملين مع الرفض الجنسي؟



بالطبع بعدما تحدثنا عن أسباب رفض الرجل للعلاقة الجنسية، لابد أن نبحث عن طريقة للتعامل مع هذا الرفض الجنسي...

١- حافظي على هدوئك

Advertisements



نعلم جيداً أن الشعور بالرفض هو أمر غير مريح بالمرة وبالتأكيد يثير غضبك. ولكن القاعدة الأولى والأهم في التعامل مع هروب الزوج من فراش الزوجية، هي الهدوء. حافظي على هدوئك حتى تتمكني من التفكير جيداً في الأسباب.٢- لا تجعلي نفسك مذنبة

إن أول أمر تفكر فيه المرأة عند امتناع الرجل عن العلاقة الحميمة هو أنها هي المذنبة والسبب في ذلك. ولكن هناك أسباب كثيرة ليست متعلقة بك كما ذكرناها بالأعلى لذلك، لا تلومين نفسك على الفور.

٣- تحدثي مع زوجك

إن أقصر الطرق وأسهلها في التعامل مع المشاكل هي المواجهة. لذلك واجهي مشكلتك وتحدثي مع زوجك أولاً بها، فربما يكون لديه أسباب مقنعة يخبرك بها.

٤- تجنبي الشجار

من الوارد عند الحديث مع زوجك أن يخبرك أن السبب في هروبه من الجماع هو إهمالك لذاتك. حاولي تجنب الشجار والانفعال وتعلمي أن على كل طرف منكما أن يفعل ما يسعد الآخر. لذلك لا مانع من أن تكوني مخطئة وتسعي لإصلاح ذلك.

٥- حاولي كسر روتين العلاقة الجنسيةفي أوقات كثيرة لا يعلم الزوج السبب الحقيقي وراء هروبه من العلاقة الجنسية وربما أنتِ أيضاً لا تعلمين. ولكن بحسب الكثير من خبراء العلاقات الزوجية أن الأمر هنا من الوارد أن يكون الروتين والملل وراءه. لذلك حاولي في ذلك الوقت التغيير والتجديد.

٦- اطلبي استشارة خبير علاقات زوجية



إن وجدتي هناك صعوبة في فهم ما يحدث بينكما أو معرفة السبب الحقيقي وراء الرفض الجنسي. اقترحي على زوجك استشارة خبير علاقات زوجية بالتأكيد ستجدان لديه الحل.

أخيراً، اعلمي جيداً أن العلاقة الجنسية مسئول عنها الطرفان وليس طرف واحد. وأن المشاركة والتحدث في كافة الأمور تجنبكما مشاكل كثيرة.

قد يهمك ايضاً:

استمتعي بالراحة في حياتك الجنسية

أهمية بذور القرع لتقوية العلاقة الجنسية للرجال