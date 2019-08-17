القبلة الأولى لا تُنسى بين الرجل والمراة

القبلة الأولى... هي تلك المشاعر الرومانسية التي لا يمكن نسيانها بين الرجل والمرأة. فمن بإمكانه أن ينسى المشاعر الممزوجة بين القلق والتوتر والسعادة وخفقات القلب السريعة؟

وبالطبع كل فتاة ترغب في أن تكون قبلتها الأولى مميزة لا تُنسى، ولكن تظل المشكلة في أنها أمر تفعله للمرة الأولى، ومع الشعور بالخجل والتوتر ربما لا يكون الأمر كما كنت تتوقعين.

لهذا سنحاول مساعدتك اليوم بأفكار بسيطة للحصول على قبلة أولى مميزة لا تُنسى، وإليك التفاصيل...

- من المهم أن يكون الوقت مناسب لهذه القبلة، وأن تكوني مستعدة لهذه التجربة المميزة، وهذا سيجعلك تأخذي الوضعية المناسبة للقبلة، بأن تكون ذراعيك مفتوحة قليلا، وتكون رأسك ممدة للأمام بالقرب من شريكك.

- احرصي على وضع أحمر الشفاه بالنكهات المختلفة خاصة الذي يحتوي على مواد طبيعية، فهو يجعل شفتيك مثيرة، ويكون له ملمس ومذاق رائع أيضا، وسيزيد الرجل رغبة في التقرب منك.- استخدمي دائما علكات النعناع التي تجعل رائحة أنفاسك منعشة، فرائحة الفم تزيد ثقتك بنفسك، كما أنها تترك انطباعا جيدا عند الرجل، وتجعلك تبدين جذابة أكثر.

- الملامسة بين الرجل والمرأة قبل القبلة الأولى، سوف تزيل بعض التوتر والخجل الذي تشعرين به، جربي أن تلمسي ذراعيه ووجهه بكل لطف، وبغالبية الأحيان سوف تجدينه يبادر هو، لهذا عليك أن تبادليه نفس الشيء، ومن الممكن أن تضعي ذراعيك حول خصره، وكأنك تخبرينه أنك مستعدة لفعلها.

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- يفضل أن تأخذين وضعية رأس معاكسة عن وضع شريكك، فهذا هو الوضع الأمثل للاقتراب للقبلة.- لتجنب الخجل أثناء القبلة، من الممكن أن تغمضي عينيك، لأن هذا سيجعلك تشعرين باللحظة أكثر، وسيقل توترك. ولتشعرين بالاقتراب أكثر قد يضع الرجل يديه على وجهك، في هذه الحالة من الممكن أن تضعين يديك على ذراعيه.

- إذا شعرت أن شريكك قد يكوم مترددا، من الممكن أن تختاري لغة العيون كنوع من التعبير عن موافقتك له، خاصة عندما تلاحظينه يبدأ بالاقتراب منك والنظر إلى عينيك وشفتيك، في هذه الحالة جربي أن تبادليه نفس النظرات وإن كنت تشعرين بالخجل قليلا، أبعدي عينيك عنه لثواني من ثم أعيدي النظر له مرة أخرى، وكأنك تخبرينه بموافقتك.- إنه لأمر جيد أن تعبري للرجل بعد القبلة الأولى بإحساسك وانطباعك، من الممكن أن تبتسمي قليلًا، أو تخبريه بنظرات عيونك، أو حتى بكلام رومانسي.

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