طريقة إعداد وتحضير حلوى الجزر الهندية

القاهرة - لايف ستايل
مقادير حلوى الجزر الهندية
- الجزر : 2 كوب (مبشور)
- حليب : 2 كوب
- كريمة الخفق : ثلث كوب
- سكر : نصف كوب
- سمن : 2 ملعقة كبيرة
- هيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)
- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة
- ماء الورد : 2 ملعقة كبيرة
- الزبدة : حسب الحاجة (لدهن القوالب)
- الزعفران : حسب الرغبة (للتزيين)
طريقة تحضير حلوى الجزر الهندية
1- في مقلاة عميقة على حرارة مرتفعة، ضعي الحليب، كريمة الخفق والجزر. حركي المكونات باستمرار، واحرصي على عدم احتراق الحليب في قعر المقلاة.
2- أكملي طهي المكونات على حرارة متوسطة لـ25 دقيقة حتى يصبح قوام المزيج كثيفاً. حركي باستمرار واكشطي الرواسب عن الجوانب.
3- اخلطي الزعفران وماء الورد في وعاء.
4- أضيفي السكر وحرّكي لـ10 دقائق. زيدي السمن والحبهان واستمري بالتحريك لـ4 دقائق إضافية.
5- ادهني قعر قوالب صغيرة بالزبدة. وزّعي حلاوة الجزر بكميات متساوية في القوالب وزيني بالزعفران.
6- اتركي القوالب على حرارة الغرفة لساعتين على الأقل قبل التقديم.
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