طريقة إعداد وتحضير حلوى الجزر الهندية



مقادير حلوى الجزر الهندية

- الجزر : 2 كوب (مبشور)

- حليب : 2 كوب

- كريمة الخفق : ثلث كوب

- سكر : نصف كوب

- سمن : 2 ملعقة كبيرة

- هيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة

- ماء الورد : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : حسب الحاجة (لدهن القوالب)

- الزعفران : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة تحضير حلوى الجزر الهندية

1-‏ في مقلاة عميقة على حرارة مرتفعة، ضعي الحليب، كريمة الخفق والجزر. حركي المكونات باستمرار، واحرصي على ‏عدم احتراق الحليب في قعر المقلاة.‏

2-‏ أكملي طهي المكونات على حرارة متوسطة لـ25 دقيقة حتى يصبح قوام المزيج كثيفاً. حركي باستمرار واكشطي الرواسب ‏عن الجوانب. ‏

3- اخلطي الزعفران وماء الورد في وعاء.

4-‏ أضيفي السكر وحرّكي لـ10 دقائق. زيدي السمن والحبهان واستمري بالتحريك لـ4 دقائق إضافية.‏

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‏5-‏ ادهني قعر قوالب صغيرة بالزبدة. وزّعي حلاوة الجزر بكميات متساوية في القوالب وزيني بالزعفران.

6- اتركي القوالب على حرارة الغرفة لساعتين ‏على الأقل قبل التقديم.‏

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