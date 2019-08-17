طريقة إعداد وتحضير كرات الطاقة بالشوفان



مقادير كرات الطاقة بالشوفان

- الشوفان : كوب

- الجوز : نصف كوب (مفروم)

- لوز : نصف كوب

- بندق : نصف كوب (مفروم)

- بذور الكتان : 2 ملعقة كبيرة (مطحونة)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- زبدة الفول السوداني : ثلثان الكوب

- التمر : نصف كوب (مفروم ناعم)

- العسل : ربع كوب

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : ربع كوب

- جوز الهند : ثلاث أرباع الكوب (مبشور ناعم)

طريقة تحضير كرات الطاقة بالشوفان

ضعي الشوفان والمكسرات المفرومة في مقلاة كبيرة غير لاصقة، على نار متوسطة مع التقليب باستمرار حتى يتحول لون الشوفان إلى اللون الذهبي الغامق (حوالي 5 دقائق).

انقلى الخليط إلى وعاء آخر وأضيفي له بذور الكتان والقرفة والملح وقلبيهم معاً.

أعيدي نفس المقلاة إلى النار مرة أخرى ثم ضعي زبدة الفول السوداني والتمر والعسل والفانيليا والماء واستمري في التقليب على نار منخفضة، باستخدام ملعقة مطاطية من السيلكون حتى تذوب الزبدة وتتجانس المكونات.

أضيفي خليط زبدة الفول السوداني إلى خليط الشوفان، والمكسرات وقلبيهم معاً بشكل جيد جداً.

اتركي الخليط في الثلاجة لمدة 5 - 10 دقائق أو حتى يبرد، بما فيه الكفاية للتعامل معه.

ضعي جوز الهند في وعاء عميق ثم ابدأي في تشكيل خليط الشوفان إلى كرات صغيرة الحجم.

قلبي هذه الكرات في جوز الهند بحيث تتغلف من جميع الجهات.

ضعي كرات الشوفان في الثلاجة وهي مكشوفة لعدة ساعات أو لمدة 45 دقيقة في الفريزر ثم قدميها.

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