طريقة إعداد وتحضير خلية النحل بالشوكولاتة



مقادير خلية النحل بالشوكولاتة

- دقيق : 2 كوب

- حليب : ثلاث أرباع الكوب (دافئ)

- سكر : ملعقة كبيرة وربع

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- خميرة : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة ونصف

- شوكولاتة جالكسي : حسب الرغبة (للحشوة)

- البيض : 1 حبة (مخفوق / لدهن العجينة)

- صوص شوكولاتة : حسب الرغبة (للتقديم)

طريقة تحضير خلية النحل بالشوكولاتة

1- لتحضير العجينة: في وعاء، اخلطي جيداً الحليب مع السكر، الخميرة وملعقتان كبيرتان ونصف من الزيت واتركي المزيج جانباً لحوالي 10 دقائق.

2- في وعاء، اخلطي الدقيق، البايكنغ باودر، الفانيليا والملح ثم أضيفي الزبادي ومزيج الحليب.

3- ادعكي المكونات حتى الحصول على عجينة ناعمة.

4- ادهني العجينة بالزيت المتبقي، غطيها واتركيها جانباً لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

5- ادعكي العجينة بيديك لحوالي الدقيقة وشكلي 20-25 كرة متوسطة الحجم.

6- احشي كل كرة بقطعة من شوكولاتة جالكسي ثمّ صفّيها في صينيهة مدهونة بالقليل من الزبدة متلاصقة ببعضها البعض.

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7- غطّي الصينية واتركيها جانباً حتى يتضاعف حجمها.

8- حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

9- ادهني وجه العجين بالبيض المخفوق واخبزي خلية النحل لحوالي 25 دقيقة حتى تحمر.

10- قدّمي خلية النحل مع صلصة الشوكولاتة.

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