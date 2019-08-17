طريقة إعداد وتحضير خلية النحل بالشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل
مقادير خلية النحل بالشوكولاتة
- دقيق : 2 كوب
- حليب : ثلاث أرباع الكوب (دافئ)
- سكر : ملعقة كبيرة وربع
- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
- لبن زبادي : ملعقة كبيرة
- ملح : رشّة
- خميرة : ملعقة صغيرة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة ونصف
- شوكولاتة جالكسي : حسب الرغبة (للحشوة)
- البيض : 1 حبة (مخفوق / لدهن العجينة)
- صوص شوكولاتة : حسب الرغبة (للتقديم)
طريقة تحضير خلية النحل بالشوكولاتة
1- لتحضير العجينة: في وعاء، اخلطي جيداً الحليب مع السكر، الخميرة وملعقتان كبيرتان ونصف من الزيت واتركي المزيج جانباً لحوالي 10 دقائق.
2- في وعاء، اخلطي الدقيق، البايكنغ باودر، الفانيليا والملح ثم أضيفي الزبادي ومزيج الحليب.
3- ادعكي المكونات حتى الحصول على عجينة ناعمة.
4- ادهني العجينة بالزيت المتبقي، غطيها واتركيها جانباً لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
5- ادعكي العجينة بيديك لحوالي الدقيقة وشكلي 20-25 كرة متوسطة الحجم.
6- احشي كل كرة بقطعة من شوكولاتة جالكسي ثمّ صفّيها في صينيهة مدهونة بالقليل من الزبدة متلاصقة ببعضها البعض.
7- غطّي الصينية واتركيها جانباً حتى يتضاعف حجمها.
8- حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
9- ادهني وجه العجين بالبيض المخفوق واخبزي خلية النحل لحوالي 25 دقيقة حتى تحمر.
10- قدّمي خلية النحل مع صلصة الشوكولاتة.
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