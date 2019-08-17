طريقة إعداد وتحضير الأرز المعمر الحادق



مقادير الأرز المعمر الحادق

- الأرز المصريّ : كوبان

- حليب : 4 اكواب

- مرق : كوب

- الدجاج : دجاجة (مقطعة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- القشطة : كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

طريقة تحضير الأرز المعمر الحادق

1. في قدر القدر على نارٍ متوسطة ضعي الدجاج، حتى تنضج.

2. اغسلي الأرز جيّداً ثمّ قومي بنقع الأرز بالماء الفاتر لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك قومي بتصفيته جيدا من الماء.

3. أضيفي الملح والفلفل الأسود إلى الأرز، ثم قومي بتحريكهم إلى أن تتجانس المكونات مع بعضها.

4. قومي بإضافة نصف كوب من القشطة إلى الأرز، وحرّكيه وقلّبيه جيّداً حتى تتجانس القشطة معه.

5. أضيفي الزبدة إلى الأرز، وحركيه وقلبيه جيدا حتى تتجانس الزبدة معه.

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6. ادهني برام الفخار "يمكن استخدام أي صينية فرن" بالقليل من السمن، ثم قومي بإضافة نصف كميّة الأرز فيه.

7. أضيفي الدجاج إلى الأرز، ثم أضيفي نصف الكمية الأخرى من الأرز فوق الدجاج أو اللحمة.

8. اخلطي الحليب مع الملح عليه والفانيليا وسخنيهم على النار، ثم أضيفيه إلى الأرز، مع مرق الدجاج.

9. سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئويّة ثم ضعي الصينية داخل الفرن، واتركيها لمدة ساعة إلى أن تنضج، ويحمر وجهها، وقدميه ساخن.

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