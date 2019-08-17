طريقة إعداد وتحضير الأرز البسمتي بالكاري

القاهرة - لايف ستايل

مقادير الأرز البسمتي بالكاري

- ماء ساخن : كوبان

- أرز بسمتي : كوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الكاري : ملعقة كبيرة

- كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة (مفرومة)

طريقة تحضير الأرز البسمتي بالكاري 1. يغسل اﻷرز جيدًا وينقع لمدة نصف ساعة ويصفي. 2. نضع الزبدة على النار ونقلب الأرز بها لمدة 3 دقائق ثم نضيف الماء المغلي. 3. نضيف الكاري والملح ويترك ليغلي على النار بدون تغطية القدر لمدة 3 دقائق. 4. نخفف النار ونغطي القدر ويترك على النار حتى تنشف ماؤه وينضج. Advertisements 5. يقدم إلى جانب الدجاج أو اللحم المشوي ويزين بالكزيرة. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير وإعداد أرز الصيادية البني طريقة إعداد وتحضير أرز برياني بسمك فيليه

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