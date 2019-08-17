لو مريض سكر..اعرف علامات القدم السكرى وازاى تتعامل معاه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القدم السكرى واحد من أهم مضاعفات الاصابة بمرض السكر حيث يتسبب فى تلف الاعصاب وتغيرات فى الأوعية الدموية والشرايين وقد يتعرض بعض المرضى لبتر للأطراف، ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض العلامات التى تدل على الاصابة بمرض القدم السكرى وهى : أعراض القدم السكرى

القدم السكرى أعراض القدم السكرى 1:الاحساس بالوخز. 2:ظهور بثور وجروح دون الاحساس بأى ألم. 3:تغيير لون الجلد ودرجة الحرارة. 4:تشويه القدم وظهور الصديد . 5: تورم الاطراف واحمرارها. Advertisements 6:ارتفاع درجة حرارة الجسم. 7:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود. وينصح مرضى السكر بالاعتناء بالقدم وفحصها باستمرار عند الطبيب، مع المداومة على قياس نسبة السكر فى الدم وتناول العلاج فى مواعيده المضبوطة واتباع بعض العادات اليومية وهى 1:غسل القدمين جيدا بالمياه والصابون وتجفيفهم حتى لا يتعرضون للبكتيريا والجراثيم. 2:الاعتناء بتقليم الاظافر وارتداء جوارب نظيفة لحمايتهم. 3: ارتداء أحذية مبطنة تناسب مقاس القدمين . 4:ينصح بزيارة الطبيب عند ظهور أى من العلامات على القدمين حتى لا تتعرض لمضاعفات شديدة.

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