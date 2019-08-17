كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 04:41 مساءً - ليس هناك سبب لاكتئاب المرأة أكثر من الحمل غير المنتظر، لأنه يغير مجرى الحياة بكل مقاييسها .. بدءاً من العمل إلى راحة البال، والورفة المادية، وغيرها الكثير من الأسباب. لذلك تعرفي على طرق منع الحمل الثلاث، والتي يوضحها الدكتور هيمن النجار، استشاري أمراض النساء والتوليد.

علاجات ميكانيكية

1 - اللولب: هو عبارة عن آلة بسيطة مصنوعة من البلاستيك وقطع نحاسية صغيرة تزرع داخل الرحم؛ لمنع انغراز الأجنة، وكذلك يقوم بتفاعلات داخل الرحم تقلل من نشاط الحيوان المنوي، ووصوله إلى قناة فالوب، وهناك أيضاً اللولب الهرموني الذي يحتوي على هرمون البروجستيرون، الذي يساعد في علاج الدورة المصحوبة بآلام شديدة، ويقلل كمية الدم النازف أثناء الدورة الشهرية.

2- طريقة العد أو الحساب: وهذه الطريقة تحدد موعد أيام الإباضة، وبمنع الجماع خلال هذه الأيام لمدة ثلاثة أيام قبل وثلاثة أيام بعد الإباضة يمكن منع الحمل. هذه الطريقة فعالة عند النساء، اللاتي تكون الدورة لديهن منتظمة كل 28-30 يوماً.

3 - الواقي الذكري والأنثوي: الذكري منه يقلل من انتقال بعض الأمراض الجنسية، وكذلك يتوفر الواقي الأنثوي الذي يكون محتوياً على حلقة مطاطية من إحدى جهاته توضع داخل المهبل قبل الجماع.

4 - مستحضرات قتل الحيوانات المنوية: توجد بعدة أشكال منها الكريمات والجل والبخاخ، وكذلك التحاميل المهبلية. لكن لا يفضل استخدامها مع الطرق الأخرى؛ لمنع الحمل لزيادة الفعالية.

علاجات هرمونية

1 - حبوب منع الحمل

النوع الأول المختلطة: وهي توقف عملية الإباضة، وتختلف أنواع حبوب منع الحمل باختلاف نسب هرموني الإيستروجين والبروجستيرون؛ لتتناسب مع الصورة الطبيعية للجسم، فكلما كانت نسبة الإيستروجين أقل كانت الحبوب أكثر أماناً على القلب والشرايين.

فيما يعتبر البروجستيرون أقل خطورة من الهرمون الأول.

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النوع الثاني:" الحبوب المفردة " وتحتوي على هرمون البروجيسترون فقط، ولذلك تستعمل لتجنب الأضرار الجانبية للحبوب المختلطة، بما أن هذا الهرمون أقل خطورة نسبية من هرمون الإيستروجين.

فوائد حبوب منع الحمل:

1 - - تنظم الدورة الشهرية، وتقلل آلامها، وكمية دمها الغزيرة المصاحبة لها.

2 - تقلل من احتمالات الإصابة ببعض أورام الثدي الحميدة، وكذلك أكياس المبايض وظهور مرض البطانة الرحمية المهاجرة وحب الشباب.

3 - تقلل نسبة الإصابة بالأورام السرطانية في الرحم والمبيض.

عوارضها الجانبية

1 - زيادة الوزن واضطراب الجهاز الهضمي يرافقه تقيؤ، وتغييرات في الحالة النفسية.

2 - تزيد حجم وآلام الثدي واحتقانه.

3 - تزيد قابلية الدم للتخثر مثل تخثر الأوردة العميقةDVT .

4 - تتسبب بالجلطة القلبية خاصة إذا تصاحب استخدام حبوب منع الحمل مع التدخين.