نقص النوم يؤثر سلباً على أداء واجبات الأمومة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 04:41 مساءً - النوم الجيد يحدّ من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكر. وينطوي هذا الجانب الصحي على أهمية خاصة بالنسبة للأمهات، إذ إن الافتقار للنوم الكافي يؤثر سلباً على تربية الأطفال بشكل متوازن، وهو أمر يغفل عنه الكثيرون.

تعدد دراسة أجراها باحث متخصص في التنمية البشرية والدراسات العائلية من جامعة إيلينوي الأمريكية، مخاطر قلة النوم على الأمهات.

مخاطر نقص النوم

1 - أن الأمهات اللاتي لا تحصلن على قسطٍ كافٍ من النوم يُبدين ميلاً أكبر إلى اتباع نمط التربية المتساهل الذي يتصف بالتراخي والافتقار إلى الانضباط.

2 - قد يؤدي عدم الحصول على القسط الكافي من النوم ليلاً إلى تقلبات المزاج خلال النهار، وبالتالي فقدان التركيز أو الشعور بسرعة بالتعب.

3 - في حال استمرار هذه الحالة لأيام عديدة، فقد تؤدي إلى عواقب طويلة الأمد بالإضافة إلى مشاكل صحية خطيرة، فضلاً عن التأثير السلبي على العلاقة مع العائلة والأشخاص المحيطين.

4 – تصبح الأم أكثر ميلاً إلى إهمال أطفالهن، والذين قد يقومون بتصرفات مؤذية أو ضارة.

نصائح لمساعدة الأمهات

1 – استخدام مرتبة سرير مناسبة ينصح بها الأطباء

2 – استخدام رغوة ’فيسكو‘ الحرارية والتي تحتوي مزيجاً مضافاً من مواد الخام الطبيعية المستدامة والتي تم التثبت علمياً من بقائها أكثر برودة لفترة أطول، ما يتيح للمستخدم إمكانية الحصول على نوم هانئ ومريح طوال الليل

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3 – اللجوء إلى دروس اليوغا وجلسات تدليك القدمين وغيرها.

4 – عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة، فهو ينهك المعدة، ويجعل نومك مضطرباً.

5 – شرب كوب من اليانسون أو النعناع الساخن. والابتعاد عن القهوة والشاي

6 – عدم دعوة الأصدقاء ليلاً إلى البيت، فهذا يجهز الطفل للنوم أكثر ويبعد عنك القلق.

7 – تجنبي متابعة التلفزيون حتى وقت متأخر.

8 – حاولي أن تكوني إيجابية مع طفلك ليلاً، ولا تثيري غضبه لأشياء غير منطقية.

9 – استشارة طبيب إذا لزم الأمر