اعرف فوائد الحديث مع النفس لصحتك النفسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الناس يحب التحدث مع نفسه وهذا أمراً له فوائد عديدة للصحة النفسية، من تحسين الذاكرة والأداء المعرفى، وعلى الرغم من أنك قد تشاهد نظرات غريبة من المحيطين بك إذا تحدثت مع نفسك على أنك شخص مجنون، لكن لا تبالى بهذه النظرات، فقد أثبتت الدراسات أن التحدث مع النفس له فوائد عديدة نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع Life hack .



فوائد الحديث مع النفس

فوائد التحدث مع النفس للصحة النفسيةيخفف الشعور بالوحدة

التحدث إلى نفسك يمكن أن يساعد في تقليل الشعور بالوحدة، فإذا كنت فى مكان بمفردك، فقد يكون من الجيد أن تتحدث مع نفسك حتى تتخلص من شعور الوحدة.

عقلك يعمل بكفاءة أفضل

يساعد التحدث بصوت عالى مع نفسك تذكر الأشياء التى نسيتها ويجعل عقلك يعمل بكفاءة أفضل، وقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة علم النفس التجريبي أن الأشخاص الذين يكررون اسم عنصر يبحثون عنه يمكنهم العثور عليه بشكل أسرع من أولئك الذين يتنقلون بصمت عبر المتجر، وذلك لأن تكرار الكلمات بصوت عال يثير تذكر الأشياء المعروفة.

يساعد طفلك على التعلم

إذا كان لديك أطفال صغار، فإن التحدث مع نفسك أثناء وجودهم يمكن أن يساعدهم على تعلم اللغة، نظرًا لأنهم يميلون إلى امتصاص المعلومات مثل الإسفنج وغالبًا ما يكررون ما يسمعونه.

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تنظيم الأفكار

في عالم اليوم المزدحم، لدينا مليون فكرة تمر عبر رؤوسنا في جميع الأوقات. تصبح أفكارنا مختلطة في أذهاننا، لذا يساعدك التحدث مع نفسك عن أفكارك، أن تنظمها وأن تعطى الأولوية للأشياء الهامة أولاً ثم الأقل أهمية.

تحقيق الأهداف

يساعدك التحدث مع نفسك على تحقيق أهدافك من خلال قائمة تضعها وتصبح سهلة فى تحقيقها إلى حد كبير، إذا تحدثت مع نفسك عن تحقيق هذه الأفكار والأهداف، وقول أهدافك بصوت عالٍ "يلفت انتباهك ويعززه ويتحكم في عواطفك ويجعلك أكثر تشوقاً لتحقيقها."

تخفيف التوتر

نظرًا لأن التحدث إلى نفسك يسمح لك بتنظيم أفكارك وتحديد أولوياتك، وبالتالى فإن عقلك لا يتنافس باستمرار، ويتساءل متى سيكون لديك ما يكفي من الوقت لإنجازه بالكامل، وكل هذا سيساعدك على أن يصبح عقلك أكثر استرخاءاً ويصبح أكثر قدرة على التدفق فى الأفكار ويقلل التوتر والقلق.