طريقة إعداد وتحضير الكسكسي المغربي

القاهرة - لايف ستايل
مقادير الكسكسي المغربي
- صدر الدجاج : كيلو ونصف (مقطع الى مكعبات)
- كسكس : كيلو ونصف
- البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)
- الجزر : 1 حبة (مقطع الى مكعبات)
- الفليفلة الحمراء : 1 حبة (مقطعة الى مكعبات)
- فليفلة خضراء : 1 حبة (مقطعة الى مكعبات)
- لوز : حسب الرغبة (للتزيين)
- الزيت النباتي : نصف كوب
- ملح : حسب الرغبة
- الزعفران : ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون : نصف كوب
- التمر : 8 حبات
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- الماء : 3 لتر
طريقة تحضير الكسكسي المغربي
1- في وعاء عميق، ضعي الكسكس، ربع كوب من الزيت النباتي وكوبان من الماء.
2- ادعكي المكونات جيداً وافصلي بخفة حبات الكسكس عن بعضها البعض.
3- اطهي الكسكس بحسب التعليمات المدونة على العبوة.
4- ذوّبي ملعقة كبيرة من الملح في كوب من الماء واسكبيه فوق الكسكس في القدر.
5- لتحضير مرق الكسكس: ضعي في قدر على النار كلّ من الدجاج، البصل وما تبقى من كمية الزيت النباتي.
6- نكّهي بالملح، الزعفران والفلفل الأسود واسكبي زيت الزيتون.
7- قلّبي المكونات جيداً بواسطة ملعقة خشبية حتى تنضج ثم أضيفي الجرز، التمر، الفليفلة الحمراء والخضراء.
8- زيدي ليتران من الماء، غطي القدر واتركي المكونات لحوالي 30 دقيقة حتى تنضج تماماً.
9- اسكبي الكسكس في طبق التقديم، وزّعي المرق والدجاج فوقه.
10- انثري حبات اللوز على الوجه ثم قدميه ساخناً.
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