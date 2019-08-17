طريقة إعداد وتحضير الكسكسي المغربي



مقادير الكسكسي المغربي

- صدر الدجاج : كيلو ونصف (مقطع الى مكعبات)

- كسكس : كيلو ونصف

- البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- الجزر : 1 حبة (مقطع الى مكعبات)

- الفليفلة الحمراء : 1 حبة (مقطعة الى مكعبات)

- فليفلة خضراء : 1 حبة (مقطعة الى مكعبات)

- لوز : حسب الرغبة (للتزيين)

- الزيت النباتي : نصف كوب

- ملح : حسب الرغبة

- الزعفران : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : نصف كوب

- التمر : 8 حبات

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : 3 لتر

طريقة تحضير الكسكسي المغربي

1- في وعاء عميق، ضعي الكسكس، ربع كوب من الزيت النباتي وكوبان من الماء.

2- ادعكي المكونات جيداً وافصلي بخفة حبات الكسكس عن بعضها البعض.

3- اطهي الكسكس بحسب التعليمات المدونة على العبوة.

4- ذوّبي ملعقة كبيرة من الملح في كوب من الماء واسكبيه فوق الكسكس في القدر.

5- لتحضير مرق الكسكس: ضعي في قدر على النار كلّ من الدجاج، البصل وما تبقى من كمية الزيت النباتي.

6- نكّهي بالملح، الزعفران والفلفل الأسود واسكبي زيت الزيتون.

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7- قلّبي المكونات جيداً بواسطة ملعقة خشبية حتى تنضج ثم أضيفي الجرز، التمر، الفليفلة الحمراء والخضراء.

8- زيدي ليتران من الماء، غطي القدر واتركي المكونات لحوالي 30 دقيقة حتى تنضج تماماً.

9- اسكبي الكسكس في طبق التقديم، وزّعي المرق والدجاج فوقه.

10- انثري حبات اللوز على الوجه ثم قدميه ساخناً.

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