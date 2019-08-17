طريقة إعداد وتحضير ساندويش الزنجر

القاهرة - لايف ستايل
مقادير ساندويش الزنجر
- مكوّنات الخلطة :
دقيق : 3 ملاعق كبيرة
نشاء الذرة : ملعقة كبيرة
بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة
البيض : 1 حبة
حليب : ملعقة كبيرة
الفلفل الأحمر الحار : نصف ملعقة صغيرة
- خبز البرغر : 4 حبات
- صدر الدجاج : 4 صدور (مخلي من العظم)
- الفلفل الأبيض : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- المايونيز : حسب الرغبة
- خس : حسب الرغبة
- الزيت : كوب (للقلي)
- الفلفل الأحمر الحار : ملعقة صغيرة
- ملح : ملعقة صغيرة (صيني)
- الخردل : نصف ملعقة صغيرة
طريقة تحضير ساندويش الزنجر
1- اخلطي كلّ مكونات الخلطة معاً جيداً في وعاء ثم اتركيه جانباً.
2- نكّهي صدور الدجاج بالملح، الفلفل الأبيض والخردل، ثمّ ضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
3- غمّسي الدجاج في الخلطة المحضرة سابقاً حتى يتغلّف من كل الجهات.
4- سخّني الزيت في مقلاة على النار واقلي فيه قطع الدجاج حتى تتحمّر. ارفعيها عن النار وضعيها على محارم ورقيّة.
5- إدهني الخبز بالمايونيز، ثمّ ضعي فيه الدجاج، الخس والطماطم وقدّميه.
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