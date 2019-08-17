طريقة إعداد وتحضير ساندويش الزنجر



مقادير ساندويش الزنجر

- مكوّنات الخلطة :

دقيق : 3 ملاعق كبيرة

نشاء الذرة : ملعقة كبيرة

بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

البيض : 1 حبة

حليب : ملعقة كبيرة

الفلفل الأحمر الحار : نصف ملعقة صغيرة

- خبز البرغر : 4 حبات

- صدر الدجاج : 4 صدور (مخلي من العظم)

- الفلفل الأبيض : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- المايونيز : حسب الرغبة

- خس : حسب الرغبة

- الزيت : كوب (للقلي)

- الفلفل الأحمر الحار : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة (صيني)

- الخردل : نصف ملعقة صغيرة

طريقة تحضير ساندويش الزنجر

1- اخلطي كلّ مكونات الخلطة معاً جيداً في وعاء ثم اتركيه جانباً.

2- نكّهي صدور الدجاج بالملح، الفلفل الأبيض والخردل، ثمّ ضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

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3- غمّسي الدجاج في الخلطة المحضرة سابقاً حتى يتغلّف من كل الجهات.

4- سخّني الزيت في مقلاة على النار واقلي فيه قطع الدجاج حتى تتحمّر. ارفعيها عن النار وضعيها على محارم ورقيّة.

5- إدهني الخبز بالمايونيز، ثمّ ضعي فيه الدجاج، الخس والطماطم وقدّميه.

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