طريقة إعداد وتحضير اومليت البيض باللحم

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مقادير اومليت البيض باللحم

- لتحضير الحشوة : اللحم : 200 غم (مقطّع إلى شرائح رفيعة)

البصل : 1 حبة (حجم صغير ومفروم)

الفلفل الأحمر الحار : 1 حبة (مفروم)

الزيت : ملعقة كبيرة

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : رشّة - لتحضير الأومليت : البيض : 6 حبات

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : رشّة

الخل الأبيض : نصف ملعقة صغيرة

الزيت : 2 ملعقة كبيرة

طريقة تحضير اومليت البيض باللحم 1- لتحضير الحشوة: حمّي الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة وقلّبي فيها البصل حتى يذبل. 2- أضيفي الفليفلة وقلّبيها لحوالي 5 دقائق. 3- زيدي اللحم وقلّبي من وقت إلى آخر حتى تنضج المكوّنات. 4- نكّهي بالملح والفلفل الأسود ارفعي المقلاة عن النار. Advertisements 5- لتحضير الاومليت: اخفقي البيض مع الخل، الملح والفلفل الأسود في وعاء. 6- حمّي نصف كمية الزيت في مقلاة واسكبي فيها نصف كمية البيض. 7- اتركيها حتى تنضج ثمّ اقلبيها إلى الجهة الأخرى حتى تحمر. 8- ارفعي الاومليت من المقلاة وأعيدي الكرة مع الكمية المتبقية. 9- ضعي القليل من الحشوة وسط الأومليت ولفّيها. 10- قدّمي الأومليت مباشرةً على سفرتك. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر البصل المكرمل البصل" يُبطئ نمو وتطور الأورام السرطانية في الأمعاء

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