طريقة إعداد وتحضير أومليت بجبن الشيدر

القاهرة - لايف ستايل
مقادير طريقة عمل أومليت بجبن الشيدر
- البيض : 2 حبة
- حليب : ملعقة كبيرة (سائل)
- الزبدة : ملعقة كبيرة
- جبنة شيدر : ربع كوب (مبشورة)
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
طريقة تحضير طريقة عمل أومليت بجبن الشيدر
1. اخفقي البيض مع الحليب ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود.
2. سخني الزبدة في مقلاة غير لاصقة واسكبي فيها مزيج البيض واتركيه على النار لمدة دقيقتين حتى تتحمر من الأسفل ثم اقلبيها على الجهة الثانية.
3. أضيفي الجبنة المبشورة واتركيها على نار هادئة لمدة 10 ثواني حتى تذوب الجبنة على الوجه ثمّ قدّميها ساخنة إلى جانب الخبز المحمص.
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