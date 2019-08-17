شكرا لقرائتكم خبر عن عصير البقدونس.. وقاية من الأمراض المزمنة وطارد للسموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر البقدونس واحد من الخضراوات الشهيرة التى تدخل فى إعداد الأكلات المختلفة، كما تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحمى الجسم من الأمراض والعدوى.

ووفقا لما ذكره موقع health يحتوى عصير البقدونس على بعض الخصائص التى تعزز صحة الجسم ومن فوائده:



عصير البقدونس

1:يحتوى عصير البقدونس على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض.

Advertisements

2:أثبتت بعض الابحاث والدراسات أن تناول عصير البقدونس يحمى من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة ومنها مرض السكر والقلب والسرطان.

3:يحافظ على صحة الكلى ويحميها من الحصوات والرواسب التى تتعرض لها، كما أنه يحتوى على بعض الخصائص والفيتامينات التى تساعد على تنظيف الكلى وطرد السموم منها.

4:يحتوى عصير البقدونس على فيتامين ج وفيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة ونضارة البشرة وتحميها من التجاعيد والبقع الداكنة وحب الشباب.

5:يحافظ على صحة العضلات والمفاصل ويحميها من هشاشة العظام والكسر.