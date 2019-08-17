شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المرحلة الرابعة من سرطان العظام وكيف يتم تشخيصها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يشخص سنويا الآلاف بسرطان العظام، وتسمى الأورام الخبيثة المحصورة في العظام بسرطان العظام الأساسي، وعندما تنتشر إلى الأعضاء الأخرى تكون قد وصلت إلى المرحلة 4 من السرطان.
وفقا لتقرير موقع منظمة "cancer" تم تصنيف أنواع مختلفة من سرطان العظام اعتمادًا على جزء العظم الذي يحدث فيه الورم، بعضها يشمل الأورام الليفية العظمية ، وساركوما العظم .
اعراض سرطان العظاميصعب التنبؤ بمرحلة تشخيص سرطان العظم من المرحلة 4 ، لكننا قد نوضح الأعراض التالية:
ـ يمكن رؤية أورام بأحجام مختلفة بعضها يزيد عن ٥ سنتيمترات.
ـ تأثر الغدد الليمفاوية بالخلايا السرطانية.
ـ انتشار السرطان إلى الأعضاء الأخرى ، والتي يشار إليها باسم السرطان الثانوي.
ـ ألم وتورم في العظام والمفاصل مما يؤدي إلى فقدان الحركة.
ـ القابلية للكسور ، فقدان الوزن ، التعب ، الحمى والتعرق.
والمرحلة 4 من تشخيص سرطان العظام تحسنت بشكل ملحوظ بسبب التقدم في العلاج الكيميائي واكتشاف أدوية جديدة تكافح السرطان.
على الرغم من أن معلومات التدريج الدقيقة غير متوفرة لحوالي 8 ٪ من إجمالي حالات سرطان العظام التي تم تشخيصها ، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لهذه الحالات هو حوالي 63 ٪.
تشخيص سرطان العظام في المرحلة 4 يعتمد على طبيعة السرطان ومدى انتشاره إلى الأعضاء الأخرى في الجسم، ويعاني المريض من ألم شديد، وتضخم العظام والمفاصل العظمية، وتحدث كسور بسهولة، مما يجعل الشخص غير نشط.
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