هذا المشروب للتخلص من انتفاخ البطن في دقيقة!

قد لا تتم عملية الهضم بشكل طبيعي، الأمر الذي ينتج عنه العديد من المشاكل بما في ذلك انتفاخ البطن.

هناك طريقة سهلة لتقليل محيط بطنك والتخلّص من انتفاخ البطن، وهو ماء Sassy وهو يحمل اسم مبتكرته سينثيا ساس التي ابتكرته لحمية "البطن المسطح". هذه الوصفة تحوّل الماء العادي إلى مشروب سحري يفعل المعجزات لصحتك. ولا يحتوي تقريباً على سعرات حرارية و يساعدك على تحسين الهضم.

ماء Sassy هو عنصر أساسي لريجيم البطن المسطح والتخلّص من انتفاخ البطن، وهناك سبب وجيه لذلك. يمكنك تلبية احتياجات الجسم من الترطيب عن طريق شرب ثمانية أكواب من الماء، ولكن هناك بالتأكيد بعض الأمور التي يجب مراعاتها، مثل توازن السوائل في الجسم واحتباس المياه.

قد يساعد شرب ماء Sassy على تسهيل عملية الهضم السليم ومكوناته تساعد في ذلك، فالزنجبيل والخيار والليمون والنعناع تحسن صحتك بعدة طرق.

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المكونات

لترين من الماء

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور الطازج

حبة خيار مقشرة على شكل شرائح رقيقة

حبة من الليمون، ويفضّل الليمون العضوي، المقطع إلى شرائح رقيقة

12 من أوراق النعناع الأخضر

الطريقة

لا تقشري الليمون.

اخلطي المكونات في وعاء كبير.

اتركي المزيج في الثلاجة طوال الليل.

اشربي ماء Sassy على مدى اليوم التالي، بدءاً من الصباح.