شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس القلب أو الكلى.. 12 عضوا بجسمك يمكن التبرع بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد التبرع بأحد أعضاء الجسم بمثابة إهداء حياة لشخص ما، ويمكن للمتبرع بالأعضاء إنقاذ ما يصل إلى 8 أشخاص.





يمكن لأى شخص بغض النظر عن العمر أو العرق أو الجنس أن يصبح متبرعًا بالأعضاء والأنسجة، ولكن بشروط وتشمل:

- التمتع بصحة جيدة مع عدم وجود مشاكل طبية كبيرة.

- أن يكون وزنه مناسبا.

- ليس لديهم تاريخ من مرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب.

- أن يكون بالغًا دون سن 65 عامًا.

- لديه فصيلة دم متوافقة مع الشخص المتبرع له.

- ليس لديه مشاكل عقلية من شأنها أن تتداخل مع مهارات صنع القرار.

الكلى ليست العضو الوحيد الذى يمكن التبرع به، ولكن يمكن التبرع بشرائح الكبد، وشرائح الرئة، وشرائح الأمعاء، وهذا النوع من التبرع يقلل من انتظار عملية الزرع، وهو أمر مهم بشكل خاص لأن المرضى غالبا ما يصابون بالمرض أثناء انتظارهم وذلك وفقا لتقرير موقع "very well health".



التبرع ما هى الأعضاء التى يمكن التبرع بها

الكلى.

الرئتان.

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القلب.

العين.

الكبد.

البنكرياس.

قرنية العين.

الأمعاء الدقيقة.

أنسجة الجلد.

أنسجة العظام.

صمامات القلب.

الأوردة.