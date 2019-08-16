شكرا لقرائتكم خبر عن "الهيلاهوب" مش بس لتخفيف الوزن.. تمنع أمراض القلب وتحسن الصحة العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد أشكال مختلفة من التمارين التى يمكن أن تساعد في رحلة فقدان الوزن، أحد هذه الأنشطة الممتعة التي يمكنك تجربتها هو الهيلاهوب.

وفقا لتقرير موقع " health " فإنها تحافظ على صحة عضلاتك، كما تعمل على تحسين تدفق الدم في الجسم، كما أنها تساعد في تقليل الوزن عن طريق العمل على الأجزاء التي يصعب إنقاص وزنها في الجسم.



الهيلاهوب

ليس ذلك فحسب إنما أثبتت الدراسات الحديثة قدرة ممارسة الهيلاهوب في الحفاظ على لياقتك البدنية، بالإضافة إلى فوائد أخرى منها الحفاظ على الصحة العقلية، وتقوية القلب والظهر.

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مفيدة للصحة العقلية

يُعد تدوير طوق الهولاهوب تمرينًا ممتعًا، ويساعد كثيرًا في الاسترخاء على العقل، أثناء القيام بهذا التمرين يركز عقلك بشكل كبير مما يحدث تغيرات كبيرة على حالتك المزاجية.

تقوية الظهر يقوي تمرين الهيلاهوب منطقة ما حول الوركين والظهر، وهو أكثر فائدة للأشخاص الذين لديهم عمل من 8 إلى 9 ساعات، لأن تحريك تلك المنطقة باستمرار حول الوركين يقلل من توتر العضلات عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الحبل الشوكي.