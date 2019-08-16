"إيبولا" يهاجم الإقليم الثالث في الكونغو

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية في الكونغو، الجمعة، تمدد فيروس "إيبولا" إلى إقليم ثالث مع تأكيد حالتي إصابة جديدتين.
وقال المدير العام للمعهد، الدكتور جان جاك موييمبي: إن شابة (24 عاما) توفيت وإن رضيعها (7 أشهر) يتلقى العلاج في منطقة موينجا بإقليم ساوث كيفو في شرق البلاد، وأضاف أن التحقيقات كشفت عن أن الأم وطفلها سافرا إلى بني في نورث كيفو، حيث تعرضا للفيروس شديد العدوى.
وانتشر وباء "إيبولا" لأكثر من عام في إقليمي نورث كيفو وإيتوري الواقعين شرقي البلاد، ومن الصعب السيطرة عليه.
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