شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة قادرة على ضبط مستوى ضغط الدم لديك.. أهمها الشوفان والموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع FoodPrevent أن ضغط الدم هو مقياس ضغط الدم داخل الدورة الدموية، ويتميز ضغط الدم الصحي أو الطبيعي بأنه من 120 على 80 ، فإذا كانت أعلى من هذا النطاق، على سبيل المثال 150/100، فانك تعانى من ارتفاع ضغط الدم، والذي قد يكون مدعاة للقلق.

يحدث ارتفاع ضغط الدم، عندما يتسبب ضغط الدم في توسيع جدران الشرايين، يمكن أن يسبب هذا الضغط تلفًا في الأوعية الدموية، ويؤدي غالبًا إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشكلات التي تهدد الحياة.

وقال الموقع ان هناك بعض الأغذية الصحية التى يمكن أن تمنع، وتقلل من تلف القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم،

نقدم هنا 5 من هذه الأطعمة: 1. الشوفان..

يعرف الشوفان منذ فترة طويلة بفوائده الصحية القلبية، كان ذلك في عام 1995 عندما وافقت هبئة الأغذية والأدوية الامريكية رسميًا على فوائده لصحة القلب في الواقع، كانت هذه أول موافقة معتمدة من قبل هيئة (FDA) .

الآن ، بعد 23 عامًا، حصل الشوفان والعديد من الأطعمة الأخرى المصنوعة من الشوفان كلها على ختم "صحة القلب" منFDA، تأتي هذه الفوائد الصحية للقلب نتيجة لقدرة الشوفان على توفير كميات كبيرة من الألياف قليلة الدسم ومنخفضة الصوديوم.

Advertisements



الموز

2. الموز..

يحتوي الموز على العديد من الفيتامينات الصحية مثل الفيتامينات C و B-6، كما أنه يوفر الكربوهيدرات، والبروتين، والألياف، والماغنيسيوم. لكن أكثر ما يشتهر به الموز هو واحد من أفضل العناصر الهامة لقلبك وهو البوتاسيوم ، حيث يساعد على خفض ضغط الدم من خلال موازنة الآثار السلبية للملح، يحتفظ الملح بالماء، مما قد يمثل مشكلة إذا لم تتمكن كليتك من التخلص منه، كلما زادت كمية السوائل الموجودة في جسمك، زاد ضغط الدم لديك.



البطاطس

3. البطاطس..

لديك العديد من الخيارات للحصول على هذا البوتاسيوم الأكثر أهمية، وتعتبر البطاطس من الاطعمة الغنية بالبوتاسيوم.



الشيكولاتة الداكنة

4. الشيكولاته الداكنة..

هناك العديد من الفوائد الصحية للقلب الموجودة بالشوكولاتة الداكنة، تقريبا الكثير من القائمة، 100 جرام من الشيكولاتة تحتوي من 70-85 % من الكاكاو، والذى يحتوي على الألياف والحديد والماغنيسيوم والنحاس والمنجنيز، وكذلك الكثير من البوتاسيوم، والفوسفور، والزنك والسيلينيوم.

وجدت الأبحاث أن الشوكولاتة الداكنة قد تحسن تدفق الدم وتخفض ضغط الدم، ووجدت دراسة أجريت عام 2015 أن تناول الشوكولاتة الداكنة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، تشير الدراسة إلى أن ما يصل إلى 100 جرام يوميًا من الشيكولاتة الداكنة، قد تترافق مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



التوت

5. التوت

التوت ، والفراولة، هما مصدر جيد للبوليفينول، وخاصة الانثوسيانين، والمغذيات الدقيقة، والألياف.

منذ ما يقرب من 40 عامًا، تم ربط الألياف بخفض ضغط الدم ، لذلك قم بتناول بعض دقيق الشوفان مع وضع التوت عليه، كما يمكن وضع الموز، وبعض الشوكولاتة الداكنة فوقه، حيث تعتبر هذه الوجبة لذيذة وصحية في اليوم.