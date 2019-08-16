عشان ريقك مينشفش.. اعرف طرق التغلب على جفاف الفم وأسبابه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللعاب له فوائد مهمة فى عملية الهضم وأيضا الشعور بالترطيب والنقص فى كمياته يؤدى إلى الشعور بالجفاف، وهى الحاله المعروفة بإسم "نشفان الريق"، وهى لهاعدة أسباب تؤدى إلى حدوثها مثل تناول بعض الأدوية أو الإصابة بمرض السكر والتدخين والإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان أو السكته الدماغية. وحسبما ذكر موقع "webmed"فإن علاج جفاف الفم يعتمد فى الأساس على تحديد السبب الرئيسى وراء حدوث تلك الحاله، وهناك عده طرق بسيطة للتخلص منها وأهمها : 1- امضغ لبان خالي من السكر أو مص حلوى صلبة خالية من السكر لتحفيز تدفق اللعاب. 2- التقليل من كمية الكافيين التي تتناولها وذلك لأن الكافيين يزيد من جفاف الفم. Advertisements 3- لا تستخدم غسول الفم الذي يحتوي على الكحول لأنه يمكن أن يصيب الفم بالجفاف. 4- توقف عن تعاطي التبغ بجميع أنواعه فى حاله الأشخاص المدخنين. 5- اشرب الماء بانتظام. 6- استخدامات بعض البخاخات المرطبة للفم. 7- تجنب استخدام مضادات الهيستامين ومضادات الاحتقان الخاصة بالحساسية . 8- تنفس من أنفك، وليس من الفم . 9- تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية أو الحامضية لأنها تزيد من جفاف الفم .

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