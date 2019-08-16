شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين من كبار السن يتعرضون لجلطات صامتة بعد الجراحة كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأبحاث أن ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص تزيد أعمارهم عن 65 عامًا قد يتعرضون "لسكتات دماغية صامتة" كل عام بعد الجراحة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد باحثون كنديون أن السكتات الدماغية الصامتة التي ليست واضحة باستثناء فحص الدماغ، هي أكثر شيوعًا من السكتات الدماغية التي تسبب أعراضًا سريعة.

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ووجدوا أن واحداً من كل 14 مريضاً بعد الجراحة أصيبوا بجلطة دماغية صامتة عندما قاموا بإجراء مسح على أكثر من 1000 شخص في أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا ونيوزيلندا وأوروبا.

ويشير هذا إلى أن ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص فوق سن 65 عامًا قد يتعرضون للسكتات الدماغية الصامتة كل عام على مستوى العالم ، وفقًا للدراسة التي أجراها معهد أبحاث صحة السكان التابع لعلوم هاملتون للعلوم الصحية وجامعة ماكماستر في هاميلتون ، أونتاريو ، كندا.