شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسعى لخفض محتوى السكر فى الأطعمة للنصف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الحكومة البريطانية تسعى لتقليل محتوى السكر فى الأطعمة والحلويات للنصف لتجنب الأمراض المرتبطة بها، حيث تريد هيئة الصحة العامة في إنجلترا ألا تحتوي الحلوى على أكثر من 50 % من السكر.

وكشفت الصحة العامة فى إنجلترا عن خطط لإعادة صياغة مئات المنتجات لخفض السعرات الحرارية، موضحة أنه يمكن أن تختفي الحلويات التقليدية بموجب خطط الحكومة لخفض السكر من المنتجات الغذائية.



التخلص من ارفف السكر

تريد الصحة العامة في إنجلترا، أن تخفض محتوى الحلويات من حوالى 100% من السكر، بحيث لا تزيد عن 50 % فقط من السكر.

Advertisements

ووضعت أهداف الصحة العامة البريطانية، Public Health England التي تنصح الشركات المصنعة بكيفية خفض السكر، والملح، والسعرات الحرارية في الأطعمة.



مقاطعة السكر

وكشفت الأبحاث، أن المسئولين وضعوا 220 هدفًا مختلفًا منذ عام 2017، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 300 هدف بحلول نهاية العام حيث يجب ألا تحتوي الحلويات على أكثر من 48.4 جرام من السكر لكل 100 جرام بحلول عام 2020، بموجب تدابير الصحة العامة فى انجلترا" PHE "، حيث إن الحلويات المسلوقة، تحتوي على أكثر من 93 جرام سكر لكل 100 جرام، مما قد تحتاج المنتجات الى إعادة الصياغة.

وتم تخفيض نسبة السكر في المشروبات التي تحتوي على الحليب والعصير في عام 2018، وأصبح من المقرر الآن تطبيق برنامج أوسع للحد من السعرات الحرارية في أواخر عام 2019، ويشمل معظم الأطعمة المصنعة، بما في ذلك تلك التي يتم إنتاجها في المطاعم والمقاهي، مثل البيتزا، والوجبات الجاهزة، والسندويشات، ولحم البقر.

وأشار التقرير إلى أن كمية السكر التي يجب أن يتناولها الشخص في اليوم تعتمد على عمر الشخص ، حيث يجب أن يقتصر الأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات على 19 جرام كحد أقصى يوميًا ، ويجب ألا يزيد عمر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 10 سنوات عن 24 جرام، ويجب ألا يزيد عمر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا أو أكثر عن 30 جرامًا.