شكرا لقرائتكم خبر عن أجازة العيد خلصت ورجعت الشغل.. اعرف ازاى تجدد نشاطك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"أجازة يعنى خروج ونوم وسهر وأكل"، فبعد أجازة العيد يعانى الكثيرون من الكسل المفرط نتيجة الإكثار من تناول الطعام فى الأجازة والسهر طول الليل والنوم لساعات طويلة خلال فترة النهار، فجميعها من الاشياء التى تزيد من الكسل وعدم القدرة على بذل أى مجهود بعد ذلك.

و يقدم الخليج 365 بعض النصائح لتجديد النشاط والطاقة بعد أجازة العيد حسب ما ذكره موقعmindbodygreen وهى:



الاجهاد

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1:الاهتمام بتناول وجبة الإفطار فى الصباح الباكر على أن تكون وجبة متكاملة تحتوى على جميع العناصر والفيتامينات التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة طوال اليوم.

2: ينصح بالاستيقاظ مبكرا مع النوم لعدد ساعات كافية ولا تقل عن 8 ساعات فى اليوم.

3:احرص على ممارسة التمارين الرياضية اليومية بانتظام سواء رياضة المشى أو الذهاب للجيم والنادي، فالرياضة من الطرق التى تساعد على تجديد النشاط والحيوية والتخلص من مشاكل العظام ووقايتها من الهشاشة والكسر.

4:تجنب الضغط النفسى والعصبى والابتعاد عن الاجهاد والتوتر، فهى من الأمور التى تزيد من الاجهاد والتعب.