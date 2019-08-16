سلطات فاكهة أواخر الموسم لأطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 04:36 مساءً - تقطف حبات المانجو والمشمش والرمان وعناقيد العنب والبطيخ الأحمر في أواخر الصيف، وأوائل الخريف؛ حيث تصبح أكثر شهية وتفوح رائحتها الطبيعية في المكان.

اختارت لك "الخليج 365" وطفلك أشهى أطباق السلطات الحامضة المعدّة من فاكهة أواخر الصيف.

يعدها لك الشيف جوزيف وهبة. الأطباق تكفي لـ 4 أشخاص.

سلطة المانجو بالدجاج

المقادير:

4 شرائح صدر دجاج مخلي ونزيل الدهون الزائدة (حوالي 125 جراماً لكل منها).

400 جرام سلطة خضراء

1/4 كوب كاجو مشوي

1/4 كوب تتبيلة فرنسية

ثمرة مانجو متماسكة

1/2 ملعقة شاي زيت زيتون

ربع فنجان عصير ليمون

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1 – يقلّى الدجاج المقطع إلى شرائح، في مقلاة على نار منخفضة، مع قليل من زيت الزيتون، حيث يغطى لمدة 15 دقيقة، ثم يرفع الغطاء لتتبخر مياه الدجاج، ثم يضاف الملح والفلفل.

2 - في هذه الأثناء تقشر حبة المانجو وتقطع لمربعات بدءاً من الجهتين.

3 – يخلط الدجاج بعد أن يبرد مع أوراق السلطة الخضراء ومربعات المانغو.

4 – يضاف الكاجو والتتبيلة الفرنسية والملح والفلفل، ثم يقدم طازجاً.

سلطة العنب

المقادير:

20 حبة حنب أحمر

5 دوائر من الأناناس، المقشر والجاهز في السوق

حبتان من القثّاء

علبة صغيرة لبن روب

ملعقة خردل

3 ملاعق زيت زيتون

¼ فنجان عصير ليمون

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1 – تقطع حبات العنب لنصفين وتخلى من البذور.

2 – تقطع حبات الأناناس لمربعات.

3 – تقطع حبتا القثاء على شكل نصف دوائر.

4 - تخلط جميع المكونات، مع بعضها ويضاف إليها لبن الروب والخردل، والملح والفلفل والزيت، وتقدم السلطة طازجة على طبق من أوراق الخس.

سلطة الرمان

المقادير:

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نصف علبة أوراق خضراء طازجة

نصف كوب جوز أنصاف حبة

كوب رمان مفروط

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقتا عصير ليمون

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير

1 – تغسل الأوراق الخضراء وتجفف، ثم يضاف إليها حبات الجوز والرمان.

2 – تخلط المكونات مع الزيت والملح والليمون وتقدم السلطة طازجة.

سلطة المشمش

المقادير:

كوب أوراق خضراء

10 حبات عنب

نصف كوب كاجو

5 حبات مشمش، طازج أو مجفف

4 شرائح جبنة زرقاء إيطالية

ربع كوب ليمون

ملعقتا زيت

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1 – تغسل الأوراق الخضراء وتجفف.

2 – تقطع حبات العنب لنصفين وتخلى من البذور.

3 - يقلّى الكاجو وتقطع حبات المشمش لشرائح صغيرة.

4 – تخلط جميع المكونات، عدا الجبنة، مع الزيت والليمون ويضاف إليها الملح والفلفل.

5 – تسكب السلطة في الطبق وتصف شرائح الجبنة حول الطبق.

سلطة البطيخ

المقادير:

¼ بطيخة

حبتا خيار

¼ كوب جبنة فاهيتا

½ كوب من أوراق النعناع

حبة كبيرة خيار

½ فنجان عصير ليمون

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1 – تخلى البطيخة من البذور، وتقشر ثم تقطع لمربعات صغيرة.

2 – تقلب مكعبات البطيخ مع الجبنة المفروكة.

3 – يضاف إليها النعناع الطازج والخيار المقطع.

4 – تقلّب مع الليمون والزيت والملح والفلفل وتقدم طازجة.