صحة ورشاقة

أسماء توائم لفصلي الصيف وأوائل الخريف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 04:36 مساءً - عندما تنجبين توأمك المنتظر في أحد الفصول فعليك اختيار الاسم الذي يخلد هذا الفصل، أو يرتبط بطقوسه أو مناسباته، ولذلك فقد اختارت لك "الخليج 365 وطفلك" هذه المجموعة من الأسماء لتوأمك المنتظر.

 

أسماء مناسبة لفصلي الصيف والخريف

Person, Human, Guitar, Players, Joy, Sunset, Sun

ساهر، سامر: وهذه الأسماء المناسبة لأجواء فصل الصيف، وتوحي بالسهر الجميل مع الرفقة الطيبة فاسم "ساهر" يعني من يكثر السهر، أو الرجل الذي لا ينام ليلاً، واسم "سامر": يعني السهر الجميل الهانئ المرتبط بليالي الصيف الصافية والمنعشة الهواء.

Nature, Waters, Lake, Island, Landscape, Thunderstorm

سعد، رعد: وهما اسمان مرتبطان بأجواء الخريف؛ حيث يأتي الرعد المنذر بالخير والسعادة لأهل الأرض، واسم " سعد" يقترن بالمطر بالطبع، ويمكن أن يصبح هذان الاسمان لتوأمين جميلين.

Bled, Island, Slovenia, Mountains, Haze, Nature, Lake

سديم ورنيم: سديم هو الضباب الرقيق الناعم الذي يظهر في ساعات صباح الصيف، ورنيم: هو الصوت الجميل في الغناء.

Cherry, Sweet Cherry, Fruit, Cherry Tree, Ripe, Red

دالية ودانية: دالية هي الثمار التي تثمر، وتنضج ويطيب أكلها في فصل الصيف، ودانية: هي الثمار القريبة من متناول اليد، وبالتالي فهذان الاسمان يكملان بعضهما.

Peony, Flower, Rain, Nature, Summer, Bud, Fulfillment

رهام وريناد: رهام هو المطر الخفيف الضعيف المتساقط في الخريف، وريناد هو ورق الشجر المتجدد بعد تساقطه في الخريف.

Advertisements

Young Woman, Woman, Sea, Ocean, White Dress, Beach

صفاء وهناء: وصفاء هو الصفو وانعدام الغيوم، وهناء هو السعادة والسرور وراحة البال.

Child, Sun, Sunflowers, Field, Happy, Kid, Childhood

آب ولهاب: وهما اسمان مناسبان لفصل الصيف، وحيث يوصف شهر آب "أغسطس" بحرارته الشديدة، واسم " لهاب" يعني الشديد الحرارة لدرجة ألا يستطيع الإنسان الاقتراب منه.

Child, Boy, Lake, Water, Playing, Toddler, Kid, Little

أيلول وتشرين: هما من أسماء شهور فصلي الصيف والخريف.

Palma, Date Palm, Dates, Tropical Fruit, Tenerife

آب ورطاب: وشهر آب من شهور الصيف، وهو شهر أغسطس ثامن شهور السنة الميلادية، ورطاب: هو من الأسماء التي تدل على حلول موسم الرطب أي البلح التام النضج.

body of water near trees

سهيل وسيل: هما اسمان مقترنان بمثل شعبي عربي قديم يقول: "إذا طلع سهيل لا تأمن السيل"، فـ"سهيل" هو أحد النجوم المعروفة عند العرب والذي يستخدم لمعرفة الطرق وسير السفن، وسيل هو انحدار الماء بشدة وغزارة من مكان مرتفع نزولاً إلى المنحدر.

1tbwn_3_181.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسماء توائم لفصلي الصيف وأوائل الخريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا