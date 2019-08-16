أسماء توائم لفصلي الصيف وأوائل الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 04:36 مساءً - عندما تنجبين توأمك المنتظر في أحد الفصول فعليك اختيار الاسم الذي يخلد هذا الفصل، أو يرتبط بطقوسه أو مناسباته، ولذلك فقد اختارت لك "الخليج 365 وطفلك" هذه المجموعة من الأسماء لتوأمك المنتظر.

أسماء مناسبة لفصلي الصيف والخريف

ساهر، سامر: وهذه الأسماء المناسبة لأجواء فصل الصيف، وتوحي بالسهر الجميل مع الرفقة الطيبة فاسم "ساهر" يعني من يكثر السهر، أو الرجل الذي لا ينام ليلاً، واسم "سامر": يعني السهر الجميل الهانئ المرتبط بليالي الصيف الصافية والمنعشة الهواء.

سعد، رعد: وهما اسمان مرتبطان بأجواء الخريف؛ حيث يأتي الرعد المنذر بالخير والسعادة لأهل الأرض، واسم " سعد" يقترن بالمطر بالطبع، ويمكن أن يصبح هذان الاسمان لتوأمين جميلين.

سديم ورنيم: سديم هو الضباب الرقيق الناعم الذي يظهر في ساعات صباح الصيف، ورنيم: هو الصوت الجميل في الغناء.

دالية ودانية: دالية هي الثمار التي تثمر، وتنضج ويطيب أكلها في فصل الصيف، ودانية: هي الثمار القريبة من متناول اليد، وبالتالي فهذان الاسمان يكملان بعضهما.

رهام وريناد: رهام هو المطر الخفيف الضعيف المتساقط في الخريف، وريناد هو ورق الشجر المتجدد بعد تساقطه في الخريف.

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صفاء وهناء: وصفاء هو الصفو وانعدام الغيوم، وهناء هو السعادة والسرور وراحة البال.

آب ولهاب: وهما اسمان مناسبان لفصل الصيف، وحيث يوصف شهر آب "أغسطس" بحرارته الشديدة، واسم " لهاب" يعني الشديد الحرارة لدرجة ألا يستطيع الإنسان الاقتراب منه.

أيلول وتشرين: هما من أسماء شهور فصلي الصيف والخريف.

آب ورطاب: وشهر آب من شهور الصيف، وهو شهر أغسطس ثامن شهور السنة الميلادية، ورطاب: هو من الأسماء التي تدل على حلول موسم الرطب أي البلح التام النضج.

سهيل وسيل: هما اسمان مقترنان بمثل شعبي عربي قديم يقول: "إذا طلع سهيل لا تأمن السيل"، فـ"سهيل" هو أحد النجوم المعروفة عند العرب والذي يستخدم لمعرفة الطرق وسير السفن، وسيل هو انحدار الماء بشدة وغزارة من مكان مرتفع نزولاً إلى المنحدر.