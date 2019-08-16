طريقة إزالة الرؤوس السوداء بالمواد الطبيعية أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 04:36 مساءً - الرؤوس السوداء عبارة عن نقط سوداء صغيرة تظهر على الأنف؛ نتيجة للعديد من الأمور، منها عدم الاعتناء بالبشرة بالطريقة الصحيحة، مسام الأنف الواسعة، وتراكم الزيوت والدهون في منطقة الأنف. إزالة الرؤوس السوداس بالفازلين ضعي طبقة سميكة من الفازلين على المنطقة المصابة بالرؤوس السوداء.

استخدمي أكثر من طبقة من بلاستيك تغليف المواد الغذائية، على أن تغطي كامل المنطقة التي قمتِ بوضع الفازلين عليها.

قومي بتسخين مياه، ثم اغمسي منشفة الوجه بالمياه الساخنة.

تأكدي من وصول درجة حرارة المنشفة لدرجة مناسبة لوضعها على وجهك.

ضعي المنشفة على طبقة البلاستيك التي قمتِ بتطبيقها، واتركيها لمدة 5 دقائق لتعمل على تفتيح المسام.

قومي برفع المنشفة وتخلصي من طبقات البلاستيك.

اضغطي برفق باستخدام أطراف أصابعك على المنطقة المعالجة بالفازلين. خل التفاح لإزالة الرؤوس السوداء المكونات: ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من الماء المقطر.

قطن. طريقة الاستخدام: نظفي وجهك أولاً.

خففي خل التفاح بالماء المقطر، ثم اغمسي قطنة بالمحلول السابق.

امسحي الوجه كاملاً بها، واتركيه حتى يجف.

رطبيه بعدها كالمعتاد، وكرري هذه الطريقة مرة إلى مرتين في اليوم. زيت شجرة الشاي Advertisements المكونات: بضع قطرات من زيت شجرة الشاي.

ماء مقطر.

قطن طريقة الاستخدام: نظفي وجهك وجفيفه جيداً.

امزجي بضع نقاط من زيت شجرة الشاي مع الماء المقطر، وطبقي المزيج على الرؤوس السوداء، واتركيه حتى يجف.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة في اليوم قبل النوم. القرفة لإزالة الرؤوس السوداء المكونات: ملعقة صغيرة من القرفة.

عصير ليمون. طريقة الاستخدام: اخلطي القرفة مع عصير الليمون؛ لتحصلي على عجينة، ثم وزعي الخليط على مكان الرؤوس السوداء، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل أن تغسلي وجهك.

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