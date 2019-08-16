أول إصابتين بإيبولا في إقليم جنوب كيفو بالكونغو - أرشيفية

سجلت سلطات إقليم جنوب كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أول إصابتين مؤكدتين بفيروس إيبولا، في البلد الذي تتفشى فيه الحمى النزفية منذ عام.

وقالت الحكومة المحلية، الجمعة، في بيان: "تم تأكيد إصابتين بإيبولا ليل الخميس الجمعة في جنوب كيفو بحي لويندي بمنطقة موينجا".

وأضافت: "توفي أحدهما (26 عاما)، وما زال أحد أبنائه الذي تأكدت إصابته على قيد الحياة ويخضع للعلاج".

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وتوفي أكثر من 1900 شخص بإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أغسطس/آب 2018، عندما تفشى فيروس الحمى النزفية في إقليم شمال كيفو وامتد إلى إقليم إيتوري المجاور.

وقال حاكم جنوب كيفو ثيو نجوابيدجي إن فرقاً من حملة تنسيق مكافحة إيبولا وصلت، الخميس، لتقديم الدعم.

ويتسبب فيروس إيبولا بالحمى والتقيؤ والإسهال الحاد، ويتبع ذلك أحيانا فشل الكلى أو الكبد ونزيف خارجي وداخلي، فيما ينتشر عن طريق التماس مع سوائل الشخص المصاب.

ويتطلب علاجه تقنيات شاقة ووضع الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي.

وهذا عاشر انتشار للفيروس منذ ظهوره في 1976، ويعد الأخطر منذ وفاة أكثر من 11 ألف شخص في غينيا وسيراليون وليبيريا بين 2014 و2016.