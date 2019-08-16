شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” تطالب بوضع 12 صورة تحذيرية ملونة جديدة على علب السجائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اقتراحات تطلب تحذيرات صحية جديدة على عبوات السجائر وفي الإعلانات لتشجيع المزيد من الفهم العام للآثار الصحية للتدخين.

وتمثل التحذيرات المقترحة ، التي تتميز بصور ملونة واقعية - تصور بعض المشاكل الصحية ولكنها خطيرة ، لتغير ملصقات السجائر منذ أكثر من 35 عامًا.



تحذيرات السجائر

وعند الانتهاء، ستفي هذه القاعدة بمتطلبات قانون منع التدخين العائلي ومكافحة التبغ وسيكتمل العمل الهام الإضافي الذي تتعهد به إدارة الأغذية والعقاقير للنهوض بصحة عائلات أمريكا.

وقالت "نيد شاربلس"، القائمة بأعمال مفوض إدارة الأغذية والعقاقير بإدارة الأغذية كطبيبة وباحثة في مجال السرطان: "أدرك جيدًا الخسائر المذهلة التي تلحق بالصحة العامة بمنتجات التبغ ، والتي تسبب السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية وانتفاخ الرئة ومشاكل طبية أخرى.

وتابعت " شاربلس": "بينما يفترض معظم الناس أن الجمهور يعرف كل ما يحتاجون إليه لفهم أضرار تدخين السجائر، إلا أن هناك عددًا مذهلاً من المخاطر الأقل شهرة التي قد لا يدركها بسهولة كل من الشباب والمدخنين وغير المدخنين، مثل سرطان المثانة ومرض السكري.

ويوجد حاليا حوالي 34.3 مليون من البالغين الأمريكيين وحوالي 1.4 مليون من شباب الولايات المتحدة (تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة) يدخنون السجائر.

وظهرت التحذيرات الصحية لأول مرة على عبوات السجائر في عام 1966 وتم تحديثها مؤخرًا في عام 1984 لتشمل تحذيرات الجراحة التي تظهر على العبوات والإعلانات اليوم.

ومع ذلك، تظهر الأبحاث أن هذه التحذيرات أصبحت غير مرئية فعليًا لكل من المدخنين وغير المدخنين - حيث لا تجذب الكثير من الاهتمام ولا تترك انطباعًا لا يُنسى عن مخاطر التدخين.

ولمعالجة هذه الثغرات في الفهم العام ، تبنت إدارة الأغذية والعقاقير نهجا يعتمد على العلم لتطوير وتقييم التحذيرات الجديدة المقترحة لصحة السجائر والتي تم الإعلان عنها اليوم.

تركز هذه التحذيرات على المخاطر الصحية الخطيرة - مثل سرطان المثانة ، والسكري ، والضعف الجنسي لدى الرجال ، والظروف التي يمكن أن تسبب العمى - والتي هي أقل شهرة من قبل الجمهور على أنها عواقب صحية سلبية للتدخين.

وعلى سبيل المثال ، وجد أن المدخنين الحاليين لديهم أربعة أضعاف خطر الإصابة بسرطان المثانة بشكل غير مسبوق للمدخنين ، ويقدر أن التدخين مسؤول عن 5000 حالة وفاة بسرطان المثانة في الولايات المتحدة كل عام.

وتتضمن التحذيرات الجديدة المقترحة، التي تشتمل كل منها على عبارة نصية وصورة واقعية ذات صلة بالألوان الكاملة ، ما يلي:

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تحذير: دخان التبغ يمكن أن يضر أطفالك.

تحذير: يتسبب دخان التبغ في الإصابة بأمراض الرئة القاتلة لدى غير المدخنين.

تحذير: التدخين يسبب سرطان الرأس والعنق.

تحذير: التدخين يسبب سرطان المثانة ، والذي يؤدي إلى البول الدموي.

تحذير: التدخين أثناء الحمل يوقف نمو الجنين.

تحذير: التدخين يمكن أن يسبب أمراض القلب والسكتات الدماغية عن طريق انسداد الشرايين.

تحذير: التدخين يسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن

تحذير: التدخين يقلل من تدفق الدم ، والذي يمكن أن يسبب ضعف الانتصاب.

تحذير: التدخين يقلل من تدفق الدم إلى الأطراف ، الأمر الذي قد يتطلب البتر.

تحذير: التدخين يسبب مرض السكري من النوع 2 ، والذي يرفع نسبة السكر في الدم.

تحذير: التدخين يسبب الضمور البقعي المرتبط بالعمر ، مما قد يؤدي إلى العمى.

تحذير: التدخين يسبب إعتام عدسة العين، مما قد يؤدي إلى العمى.

ستظهر التحذيرات الجديدة الخاصة بصحة السجائر ، بمجرد الانتهاء منها ، بشكل بارز على عبوات السجائر وفي الإعلانات ، وتحتل أعلى 50 ٪ من مساحة الألواح الأمامية والخلفية من عبوات السجائر وما لا يقل عن 20 ٪ من المساحة في أعلى إعلانات السجائر.

وستكون التحذيرات مطلوبة للظهور على العبوات وفي الإعلانات بعد 15 شهرًا من إصدار القاعدة النهائية.