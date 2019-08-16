دوقة كامبريدج تفوز على غريمتها دوقة ساسكس في استطلاع للشعبية الملكية

بالإضافة إلى أناقة الإطلالات وما يساهمون فيه من أعمال، دائمًا ما يكون هناك مقارنة بين أفراد العائلة المالكة، وخاصة فيما يتعلق بالشعبية، ففي دراسة استقصائية، أجرى خبراء شركة "يوجوف" البريطانية، استطلاعًا للشعبية الملكية، لكشف أي من أفراد العائلة المالكة البريطانية سرق قلوب أفراد الشعب.

وأُجريت الدراسة على مدى طويل، من شهر يونيو عام 2018 حتى شهر يونيو من العام الجاري 2019، من خلال عقد ما يصل إلى 9 آلاف مقابلة شخصية، وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن نتيجة الاستطلاع وكما هو متوقع، تصدرت الملكة إليزابيث القائمة حيث حصلت على 72% من الآراء الإيجابية، بينما تلاها الأميران هاري وويليام بنسبة 71% و69% بالترتيب نفسه.

وعلى عكس ما قد يتوقعه الكثيرون، تفوقت دوقة كامبريدج على غريمتها دوقة ساسكس، حيث احتلت كيت ميدلتون المركز الرابع بنسبة 64%، بينما جاءت ميغان ماركل في المركز السادس بنسبة 49% من الآراء الإيجابية، وفي حين تصدرت الملكة المركز الأول، جاء الأمير فيليب في المركز الخامس وبلغت نسبة شعبيته 54%.



وشمل الاستطلاع ذو الـ 15 مركزًا، مختلف أفراد القصر الملكي البريطاني، واحتل الأمير تشارلز المركز السابع ليليه على التوالي الأميرة آن ابنة الملكة، وزارا فيليبس الحفيدة الأكبر للملكة، بالإضافة إلى صوفي كونتيسة وسكس، وجاءت كاميلات باركر في المركز الـ11 بنسبة 29%، تلاها في المراكز الـ 12 و13 و14 بالترتيب نفسه، الأمير إدوارد والأميرتان يوجيني وبياتريس.

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وكان المركز الـ 15 والأخير من نصيب الأمير أندرو، والذي بلغت نسب الآراء الإيجابية بشأنه 21%، ومع تفوق كيت على ميغان، وحصول الأمير هاري على نسبة 71% مقارنة باستطلاع العام الماضي الذي تصدر فيه القائمة بـ 77%، يشير استطلاع هذا العام إلى انخفاض شعبية دوق ساسكس منذ أكتوبر العام الماضي.

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