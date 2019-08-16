شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق طبيعية لطرد السموم والجراثيم من الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نتيجة الطعام الملوث وانتشار الفيروسات والجراثيم فى الجو قد نتعرض للعديد من الأمراض التى تؤثر على صحة الجسم ، ووفقا لما ذكره موقع maxliving فإن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تعمل على طرد السموم من الجسم ومنها:



طرد السموم من الجسم

1: ينصح بالإكثار من تناول الليمون فى نظامك الغذائى، حيث اثبتت بعض الابحاث أن الليمون يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على طرد السموم والفيروسات من الجسم، وذلك عن طريق تناول كوب الليمون يوميا أو وضعه فى الوجبات اليومية.

Advertisements

2:الثوم، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل تعزيز صحة الجهاز المناعى وتطرد الجراثيم والسموم من الجسم.

3:تعتبر المكسرات من الطرق الصحية التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية وألياف تحارب الجراثيم وتطرد السموم من الجسم.

4:البنجر، يعمل على طرد السموم والجراثيم من الجسم ويحتوى على بعض العناصر التى تعزز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الأمراض.

5:البروكلى، يحتوى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على طرد السموم والجراثيم من الجسم.