شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 7 أشياء تسبب فقدان الذاكرة والنسيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان الذاكرة أو النسيان المرضى من المشاكل الشائعة بين الكثير من الناس، البعض يرجع فقدان الذاكرة إلى مرض الزهايمر، ولكن هناك أسبابا أخرى لفقدان الذاكرة غير الزهايمر، وفقاً لموقع very well mind، ولأن عقلنا وجسمنا يؤثران على بعضهما، فإن الطاقة التى نتعامل بها مع بعض المشاعر وضغوط الحياة تعوق قدرتنا على التذكر أو تخزين المعلومات، وفى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على أبرز 7 أشياء تسبب فقدان الذاكرة:

الضغط العصبى

الإجهاد المفرط لفترة طويلة يزيد الضغط على عقولنا ،مما يؤدى إلى النسيان، ويزيد من خطر الإصابة بالخرف.

الاكتئاب

يضعف الاكتئاب العقل ويفقده التركيز والوعى.

القلق

يؤثر على تذكر الأنشطة اليومية.

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الحزن

يتطلب الحزن قدرًا كبيرًا من الطاقة، مما يقلل التركيز فى الأحداث والأشخاص .

الأدوية والوصفات الطبية

يمكن أن تؤثر بعض الأثار الجانبية للأدوية على التفكير والتذكر.

العلاج الكيماوى

إذا كنت تتلقى علاجًا كيميائيًا كعلاج للسرطان، فقد تواجه ضبابا فى الدماغ.

الحرمان من النوم

يؤثر سلبيا على التركيز .